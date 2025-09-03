Assunzioni per coprire i posti lasciati vacanti dai pensionamenti: un passo decisivo per ridare stabilità alla sanità di prossimità
Tutti gli articoli di Sanita
PHOTO
Sono state ultimate le procedure per l’assunzione di 24 giovani medici di base che andranno a coprire i posti lasciati vacanti dai pensionamenti, colmando così un vuoto che negli ultimi mesi aveva determinato forti disagi nei territori.
La notizia arriva dal consigliere regionale Pasqualina Straface, che sottolinea l’impegno della Regione Calabria e del commissario ad acta Roberto Occhiuto nel garantire continuità e stabilità a un servizio essenziale come la sanità di prossimità.
Un ricambio generazionale
I nuovi professionisti rappresentano un ricambio generazionale necessario, oltre che un segnale di speranza per i cittadini delle aree più penalizzate. L’intervento riguarda l’intera ASP di Cosenza: dal distretto Esaro-Pollino, ai distretti Jonio Sud e Nord, fino ai comuni interni che più hanno sofferto l’assenza del medico di base.
Posti subito coperti
Concluse le procedure e in attesa del decreto regionale, l’ASP di Cosenza procederà con assunzioni immediate. «Un intervento tempestivo – ribadisce Straface – che garantirà la presenza capillare dei medici sul territorio, restituendo dignità e risposte concrete ai cittadini».
Per il consigliere regionale, la svolta dimostra che è possibile trasformare le criticità in opportunità: «Con i nuovi medici non solo si colma un vuoto, ma si investe su capitale umano giovane e motivato, capace di guardare alla sanità con occhi nuovi».