UNIMPRESA Sanità esprime apprezzamento per l’approccio positivo del Commissario dell’ASP di Cosenza, dott. Vitaliano De Salazar, il quale ha avviato un tavolo di confronto con tutte le associazioni di categoria delle strutture private accreditate, con l’obiettivo di abbattere le liste d’attesa e aumentare lo screening e la prevenzione.

«È la prima volta che registriamo la volontà di mettere in campo una programmazione seria nell’interesse dei pazienti e del fabbisogno reale dell’utenza calabrese», spiega Giancarlo Greco, Presidente Nazionale e Regionale di UNIMPRESA Sanità.

«La problematica da risolvere è chiara: non è possibile che un cittadino che va a prenotare una qualunque visita specialistica in un ospedale, al CUP o in una struttura privata convenzionata, si senta rispondere che ci vuole fino a un anno con il pubblico o pochi giorni, pagando privatamente.

È positivo che si sia deciso di abbattere le liste d’attesa con l’utilizzo di tutti i fondi a disposizione, per evitare che tornino indietro come è successo negli anni precedenti a causa della sciatteria di chi ha gestito il settore. Adesso ci auguriamo che dalle intenzioni si passi ai fatti, nell’interesse dei pazienti e delle strutture disponibili a raggiungere l’obiettivo», conclude Giancarlo Greco.