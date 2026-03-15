Da domani il servizio di emergenza sarà operativo tutto il giorno. Il sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco ringrazia De Salazar e aggiunge «Risposta concreta ai cittadini e ai turisti dell’altopiano»

Nel cuore della Sila prende il via un nuovo e importante servizio sanitario. A partire da domani, lunedì 16 marzo, sarà operativa 24 ore su 24 a Camigliatello Silano la postazione del 118. Si tratta di un presidio di emergenza che rafforza la rete di soccorso nell’altopiano silano e garantisce maggiore sicurezza a cittadini e visitatori. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, che ha sottolineato l’importanza di questo risultato per l’intero territorio.

«Grazie al lavoro svolto negli ultimi due anni dalla nostra amministrazione comunale e alla sensibilità e alla programmazione portata avanti dal dipartimento emergenza urgenza 118 dell’Asp di Cosenza - ha detto - un nuovo e vitale servizio prende il via a Camigliatello». La nuova postazione sarà ospitata nei locali messi a disposizione gratuitamente dal Comune in viale della Repubblica, una scelta che conferma la volontà dell’amministrazione di investire concretamente nella sicurezza sanitaria del territorio.

Come detto, il servizio sarà attivo sette giorni su sette e per tutte le 24 ore, rappresentando un punto di riferimento per un’area che, soprattutto nei periodi turistici, registra un forte afflusso di visitatori. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’ASP di Cosenza, con cui Spezzano della Sila sta lavorando anche per sviluppi futuri più ampi.

«Insieme all’Azienda Sanitaria si sta lavorando già da tempo per realizzare nello stesso stabile un Polo Sanitario al servizio dei cittadini di Camigliatello Silano, dei turisti e delle comunità dell’altopiano silano», ha spiegato ancora Monaco, evidenziando come il nuovo presidio sia solo il primo passo di un piano più articolato.

Camigliatello Silano, non solo la nuova postazione del 118

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è infatti quello di trasformare la struttura in un punto di riferimento sanitario per tutta l’area montana, ampliando progressivamente i servizi disponibili. Il sindaco ha inoltre ribadito che la realizzazione della postazione 118 a Camigliatello Silano nasce anche dall’ascolto delle esigenze del territorio. «Vero - ha aggiunto - le sollecitazioni dei cittadini sono state decisive».

La gestione operativa della postazione è stata affidata all’AVAS Presila, associazione che metterà a disposizione personale qualificato e mezzi di soccorso per garantire interventi tempestivi sul territorio. Il primo cittadino ha voluto infine rivolgere un ringraziamento ai vertici dell’azienda sanitaria provinciale: «È doveroso ringraziare tutto il management dell’Asp di Cosenza nella persona del direttore generale Vitaliano De Salazar per la collaborazione e l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio».