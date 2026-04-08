L’assessore alla Salute di palazzo dei Bruzi Maria Teresa De Marco: «Questa manifestazione è dedicata soprattutto alle persone che hanno meno possibilità di accedere ai servizi»

Ha preso il via oggi e andrà avanti fino al dieci aprile l'iniziativa "Cosenza Città in salute", che trasforma piazza dei Bruzi in un grande spazio di screening e consulenze gratuite. Come si evince dalle immagini, sin dalle prime ore del mattino, centinaia di cittadini si sono messi in fila per poter usufruire dei servizi sanitari offerti gratuitamente, tra cui visite specialistiche, vaccinazioni e screening in diversi ambiti: cardiologico, metabolico, oncologico, urologico, tiroideo, pneumologico.

Tre giorni dedicati alla prevenzione, con la sanità che esce dagli ambulatori e si avvicina ai cittadini. Torna a Cosenza “Città in salute”, l’iniziativa che da domani al 10 aprile trasformerà Piazza dei Bruzi in un grande spazio di screening e consulenze gratuite.

Un’offerta che punta non solo alla diagnosi precoce, ma anche all’emersione delle cosiddette patologie silenti, spesso ignorate fino a uno stadio avanzato. È proprio su questo aspetto che l’iniziativa assume un valore strategico, come evidenziato dal direttore del Distretto Cosenza-Savuto dell’Asp, Sisto Milito, che ha parlato di un’opportunità concreta per alleggerire le liste d’attesa e garantire risposte immediate.

Accanto alla prevenzione clinica, spazio anche all’educazione sanitaria. In programma momenti informativi sulla dieta mediterranea, counseling sugli stili di vita e workshop rivolti agli studenti su temi come dipendenze, bullismo e relazioni sociali. Un’impostazione che allarga il concetto di salute, trasformandolo in un percorso culturale oltre che sanitario.

Tra le iniziative di maggiore richiamo, il Truck Tour “Banca del Cuore” della Fondazione ANMCO, illustrato dal cardiologo Roberto Caporale, che porterà in città strumenti avanzati per la prevenzione cardiovascolare. Tra questi la “BancomHeart”, una card digitale che consente di conservare e consultare i propri dati clinici in modo immediato.

Ecco le parole dell'assessore alla salute del Comune di Cosenza Maria Teresa De Marco: «Stamattina non inauguriamo solo un progetto, ma rafforziamo una visione che è quella di una città che presta attenzione a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Stiamo lavorando dal mese di novembre per organizzarci con le associazioni che sono veramente il fiore all'occhiello della nostra città».

Poi ancora: «Un aspetto molto significativo è proprio il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle istituzioni, del mondo sanitario, delle scuole, delle associazioni. Questa manifestazione è dedicata proprio alle persone che hanno più bisogno, che hanno meno possibilità di accedere ai servizi. Io vorrei che questo progetto diventasse un punto di riferimento stabile, un percorso che cresce e che coinvolge sempre più cittadini», ha dichiarato l’assessore Maria Teresa De Marco.