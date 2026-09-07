I dettagli saranno svelati giovedì in un convegno dal titolo “Il nuovo modello della sanità territoriale tra integrazione, prossimità e presa in carico della persona”

Aprono le Case della Salute e gli Ospedali di Comunità: la sanità territoriale della provincia di Cosenza cambia volto, prende forma una nuova rete assistenziale destinata a rafforzare la presenza dei servizi sanitari sul territorio e a rendere più vicina e accessibile la presa in carico dei cittadini.

La riorganizzazione della sanità di prossimità sarà illustrata giovedì 10 settembre - Conference Hall “Pierluigi Nervi” Scuola Misasi a Cosenza - nel corso del convegno: “La Casa e l’Ospedale di Comunità: il nuovo modello della sanità territoriale tra integrazione, prossimità e presa in carico della persona”.

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Vitaliano De Salazar, in un dialogo con il caporedattore TGR Calabria, Riccardo Giacoia, presenterà alla stampa la realizzazione di un progetto ambizioso, che consegna ai cittadini 9 Ospedali di Comunità e 26 Case della Salute; luoghi nei quali i servizi sanitari e sociosanitari sono erogati in modo più integrato, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale, intercettare precocemente i bisogni di salute e ridurre, laddove possibile, il ricorso improprio all’ospedale hub. Prende forma il dettato del DM 77/2022: la sfida è quella di costruire una sanità di prossimità, capace di accompagnare la persona nel proprio percorso di cura, mettendo in rete ospedale, territorio, professionisti, servizi sociali e Comuni.