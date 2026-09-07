La musica come strumento di incontro tra culture, ma anche come occasione di promozione e valorizzazione dei territori. È questo il filo conduttore del “Festival Internazionale delle Bande Musicali”, presentato nel corso di una Conferenza Stampa ospitata nel Palazzo della Provincia. Un appuntamento che vedrà protagonista Laino Borgo, dell’Associazione del Borghi Autentici, e che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione delle aree interne e dei piccoli centri della provincia.

Il programma delle iniziative

Il Festival è articolato in quattro giornate, promosso dall’amministrazione comunale con la guida artistica di Raffaele Longo, ordinario di teoria musicale al Conservatorio Stanislao Giacomantonio. La manifestazione, insignita della Coppa d’Argento del Presidente della Repubblica, sarà inaugurata dalla esibizione della Banda dell’Aeronautica Militare il 12 settembre mentre il giorno successivo sarà protagonista la formazione musicale della Guardia di Finanza. Il 15 settembre toccherà alla Banda del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Il 18 settembre poi l’evento si concluderà con il concerto della Banda Filarmonica La Stella di Victoria, proveniente dall’isola maltese di Gozo. Nella sala degli stemmi del palazzo della Provincia di Cosenza, la conferenza stampa di presentazione.

Tradizione da non disperdere

«La nostra è una tradizione antichissima – ha affermato la sindaca di Laino Borgo Mariangelina Russo – Abbiamo sempre avuto in paese due bande musicali, di cui una, quella impegnata nel festival, intitolata a Vincenzo Longo, uno dei primi concittadini a studiare musica. Per noi la banda è come una comunità: il messaggio che trasmette è l’importanza di stare insieme, di costruire una società armoniosa». Laino Borgo è una delle porte d’ingresso della Calabria e del Parco del Pollino. Si lavora per incrementare l’accoglienza turistica: «Presto sarà attivato l’albergo diffuso – ha sottolineato la sindaca – mentre molte abitazioni private sono oggetto di ristrutturazione per ampliare la ricettività del borgo».

Taglio internazionale

«Storicamente questo Festival ha ospitato i maggiori complessi bandistici italiani – ha detto il direttore artistico della manifestazione Raffaele Longo – Questa volta abbiamo voluto dare un taglio internazionale invitando una formazione di Malta. Guardiamo al Mediterraneo perché è necessario che anche la musica possa rendersi vettore di un messaggio di pace indirizzato verso le sponde del nostro mare. Pensiamo che la Calabria in questa ottica, possa rappresentare un modello da seguire. Inoltre, la banda musicale di Laino compie nel 2026 cinquant’anni e vanta tanti giovani che, soprattutto nell’ambito degli strumenti a fiato, si sono fatti strada nei teatri di tutto il mondo. Cerchiamo di dare una impronta identitaria forte, che viene da lontano, costruita giorno per giorno. Una identità che si fa materia».

Conferenza stampa di presentazione del Festival internazionale delle bande musicali. La manifestazione sarà inaugurata il prossimo 12 settembre.

Il sostegno della Provincia

A presiedere la Conferenza è stato il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Manutenzione, Giuseppe Turano, che ha ribadito il sostegno della Provincia alle iniziative capaci di portare attenzione e nuove opportunità nei territori più periferici. «Come Provincia siamo vicini a manifestazioni che hanno la capacità di dare risalto a tutto il territorio e, in modo particolare, alle aree interne - ha dichiarato Turano -. Il Festival Internazionale delle Bande Musicali rappresenta un appuntamento di grande valore perché unisce cultura, musica, tradizioni e promozione territoriale. E farlo a Laino significa valorizzare un borgo che ha tutte le caratteristiche per essere protagonista di un percorso di crescita e di attrattività». Il Consigliere provinciale ha quindi annunciato l'attenzione dell'Ente anche sul fronte delle infrastrutture e della manutenzione della rete viaria.

Investimenti per l’accessibilità delle aree interne

«In accordo con il presidente Biagio Faragalli abbiamo preannunciato interventi nella zona di Laino Borgo e Laino Castello. La Provincia farà la propria parte sulla viabilità, con interventi infrastrutturali sulla rete stradale, ma anche attraverso le attività di taglio delle erbe, pulizia e manutenzione. La promozione turistica non può prescindere da un territorio accessibile, curato e sicuro» il messaggio di Turano. Sull'importanza di rafforzare l'attenzione verso le aree interne è intervenuto anche il Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, che ha evidenziato la volontà dell'Ente di accompagnare i territori attraverso una presenza costante e concreta. «La Provincia deve essere una casa comune per tutti i territori - ha dichiarato Faragalli - e il nostro impegno è quello di garantire attenzione anche alle realtà che, per dimensioni o posizione geografica, rischiano di avere meno visibilità rispetto ai grandi centri. Nessun territorio deve sentirsi marginale».

«Laino Borgo e Laino Castello hanno un patrimonio straordinario - ha proseguito il presidente - e il Festival Internazionale delle Bande Musicali rappresenta un'occasione preziosa per far conoscere queste realtà attraverso la cultura e la musica. Quando un evento di livello internazionale arriva in un piccolo borgo, non porta soltanto spettacolo: porta persone, relazioni, conoscenza e la possibilità di raccontare un territorio e le sue potenzialità».

Faragalli ha quindi ribadito l'impegno della Provincia sulle aree interne e montane. «In questi mesi stiamo lavorando con particolare attenzione a tutto il territorio provinciale, con uno sguardo ancora più attento alle aree interne e montane. Vogliamo che la Provincia sia un punto di riferimento concreto per i Comuni e per le comunità, accompagnandoli nella valorizzazione delle proprie peculiarità e sostenendo le iniziative che possono generare sviluppo» ha concluso il Presidente.

La presentazione del Festival Internazionale delle Bande Musicali conferma dunque la volontà delle istituzioni di investire sulla capacità dei borghi di diventare luoghi di incontro, cultura e attrazione turistica. Laino si prepara così ad accogliere un appuntamento internazionale che, attraverso la musica e l'incontro tra tradizioni diverse, contribuirà a portare sotto i riflettori un territorio ricco di storia, identità e potenzialità.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre sottolineato il ruolo della Regione Calabria nel percorso di rilancio e promozione dei borghi e delle aree interne. Alla Conferenza è intervenuto l'Assessore regionale Gianluca Gallo, che ha evidenziato il lavoro di promozione e marketing territoriale portato avanti dalla Regione e ha confermato l'attenzione verso Laino Borgo, destinatario di un finanziamento regionale.