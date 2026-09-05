«Sono profondamente addolorato - afferma il presidentedel Consiglio Giuseppe Mazzuca - per la scomparsa della signora Rosina Calvano, madre del caro amico Franz Caruso, sindaco della città di Cosenza. Mi unisco, con particolare affetto, al suo dolore, unitamente a tutto il Consiglio comunale, con i sentimenti della più affettuosa vicinanza e partecipazione. Sentimenti che esprimo anche a tutti gli altri familiari, al fratello del Sindaco, Arnaldo, alle sorelle Alessandra e Antonella, alla moglie Carla e ai figli Mattia ed Alberto. La scomparsa di un genitore è sempre un evento dolorosissimo, ma la perdita della mamma ritengo che lo sia anche di più e non ci sono parole a sufficienza per poter descrivere una tale sofferenza».

Poi ancora: «La bontà della signora Rosina Calvano era unanimemente riconosciuta. Donna di grandi virtù e madre e moglie esemplare. Aspetti che ho sempre colto e che sono riassunti nella foto nella quale, a Palazzo dei Bruzi, abbraccia il figlio Franz Caruso nel giorno in cui venne proclamato Sindaco, il 4 novembre del 2021. È questa l’immagine con la quale la vogliamo ricordare. Non la dimenticheremo».

Alla famiglia del sindaco Franz Caruso il cordoglio e la vicinanza dell’editore del network LaC Domenico Maduli, della direzione editoriale, del direttore e di tutta la redazione.