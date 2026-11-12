Per tre giorni, la terapia intensiva neonatale accoglierà, oltre ai genitori, anche i nonni e i fratelli dei piccoli pazienti. Gianfranco Scarpelli: «Oltre alla tecnologia e alle professionalità, serve il calore umano»

Tre giorni per accendere i riflettori sulla prematurità, ma soprattutto per raccontare una sanità che mette al centro i bambini, le loro famiglie e il valore della relazione nei percorsi di cura. In occasione della Giornata mondiale della Prematurità, la UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, diretta dalla dr.ssa Maria Lucente, amplia quest’anno il programma delle celebrazioni, trasformandolo in una tre giorni di incontri, solidarietà, partecipazione e nuovi progetti.

Da domenica 15 a martedì 17 novembre si susseguiranno iniziative che vedranno protagonisti il mondo dell’associazionismo, della scuola e delle istituzioni, con un obiettivo comune: rendere sempre più accogliente e vicino alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie il percorso di assistenza in Terapia Intensiva Neonatale.

La novità più significativa riguarda proprio l’apertura della TIN: per tutte e tre le giornate il reparto accoglierà, oltre ai genitori, anche i nonni e i fratellini dei neonati ricoverati. Un’occasione per rafforzare i legami familiari e riconoscere il valore della presenza degli affetti più cari in un momento particolarmente delicato della vita di un bambino e dei suoi genitori.

Un’apertura che esprime una precisa visione dell’assistenza neonatologica, nella quale alla competenza clinica si affiancano l’attenzione alla dimensione emotiva, il sostegno alla genitorialità e la centralità della famiglia. A inaugurare la tre giorni, domenica 15 novembre, sarà la solidarietà dei motociclisti del No Surrender MC Cosenza, protagonisti della sesta edizione di «Regaliamo un sorriso».

Il gruppo raggiungerà l’Annunziata che come consuetudine si illuminata di viola a sera con un corteo di moto e il furgone carico di doni - arrivo previsto per le ore 10.30 - per incontrare i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Chirurgia pediatrica e regalare loro un momento di festa.

L’iniziativa, sostenuta anche attraverso una raccolta fondi e salvadanai distribuiti in città, rappresenta un’importante manifestazione di vicinanza della comunità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Nel corso delle tre giornate saranno illustrati i risultati di “Suoni di Vita, il progetto di Musicoterapia che gli studenti del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” diretto dal Maestro Francesco Perri hanno condotto in questi anni nella Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Annunziata.

E in Neonatologia debutta un altro progetto in collaborazione con l’ASP, fortemente voluto dal Direttore Emerito, Gianfranco Scarpelli, finalizzato a rafforzare il supporto multidisciplinare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie attraverso il coinvolgimento di specifiche professionalità, tra cui una logopedista, una psicologa e una terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva.

Un percorso che punta ad ampliare la presa in carico, affiancando all’assistenza medica e infermieristica interventi dedicati allo sviluppo del neonato e al benessere psicologico del nucleo familiare. Martedì 17 novembre sarà la volta dell’arte e della creatività degli studenti dell’IIS Lucrezia della Valle di Cosenza, che porteranno i propri colori all’interno della Terapia Intensiva Neonatale.

Nell’ambito di una nuova collaborazione tra l’istituto scolastico e l’Annunziata, i ragazzi dell’indirizzo artistico realizzeranno e doneranno i primi dipinti e pannelli decorativi destinati agli ambienti del reparto. L’iniziativa, promossa dalla coordinatrice della TIN Alessandra Rija e dalla dirigente scolastica Rossana Perri, nasce dalla convinzione che anche la qualità degli spazi possa contribuire a rendere più serena l’esperienza della degenza. Colori, immagini e creazioni artistiche aiuteranno a trasformare gli ambienti di cura in luoghi più accoglienti, luminosi e rassicuranti per i neonati e per i loro genitori. Il progetto proseguirà nel corso dell’anno, coinvolgendo gli studenti in ulteriori interventi artistici, affinché il talento e la creatività dei giovani diventino concretamente una risorsa al servizio della comunità.

«La Giornata mondiale della Prematurità rappresenta per noi un momento importante, ma quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più, trasformandola in un’occasione di incontro e condivisione che si sviluppa nell’arco di tre giornate – dichiara la dr.ssa Maria Lucente, responsabile della UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale –.

Aprire la TIN ai nonni e ai fratellini significa riconoscere che la cura di un neonato non può prescindere dalla sua famiglia. Un bambino prematuro ha bisogno di assistenza altamente specialistica, ma anche di affetti, relazioni e vicinanza. Allo stesso modo, i genitori hanno bisogno di sentirsi accompagnati e sostenuti. Le iniziative di questi giorni raccontano proprio questo: una Neonatologia che dialoga con il territorio, coinvolge la scuola, accoglie la solidarietà e costruisce nuove opportunità di assistenza.

Perché prenderci cura dei neonati significa anche prenderci cura delle persone che li circondano». La tre giorni dell’Annunziata vuole dunque essere molto più di un appuntamento celebrativo: un’occasione per ribadire che dietro ogni nascita prematura c’è una storia fatta di professionalità, impegno, attesa e speranza. E che, accanto alla tecnologia e alle competenze dei professionisti sanitari, anche la solidarietà, la bellezza e il calore degli affetti possono contribuire a rendere il percorso di cura più umano.