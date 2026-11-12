Il locale ha riportato pesanti danni, con tavoli, sedie e arredi divelti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato le persone coinvolte.

Tre persone sono rimaste ferite questa notte in una rissa tra cittadini stranieri in un bar sulla Provinciale, a Corigliano Scalo. Il locale ha riportato pesanti danni, con tavoli, sedie e arredi divelti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato le persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, nella vicenda avrebbe avuto un ruolo anche il consumo di alcol. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato lo scontro e la successione dei fatti. Non sono al momento disponibili dettagli sulle condizioni dei tre feriti. Da precisare anche la posizione delle persone fermate e gli eventuali provvedimenti adottati nei loro confronti.