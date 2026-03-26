C’è uno spazio nuovo a Cosenza, pensato soprattutto per i giovani, uno spazio qualificato e riservato finalizzato alla promozione del benessere psicologico e alla prevenzione del disagio, un luogo dove fermarsi, respirare e parlare liberamente, senza paura di essere giudicato.

Lo sportello psicologico Onco Med offre ai giovani la possibilità di confrontarsi con professionisti competenti in un contesto accogliente, nel pieno rispetto della riservatezza e della persona. Il servizio è rivolto a tutti i giovani che desiderino un supporto per affrontare momenti di difficoltà, dubbi personali, problematiche relazionali, scolastiche o emotive, oppure che sentano semplicemente il bisogno di essere ascoltati.

L’accesso è volontario e confidenziale e rappresenta un’importante opportunità di sostegno, orientamento e crescita personale. Prendersi cura del proprio benessere psicologico è un passo fondamentale per uno sviluppo equilibrato e consapevole e chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di coraggio Lo sportello è gratuito, confidenziale e accessibile. Per info e prenotazioni chiamare al 377 0901108 dalle 16 alle 18.