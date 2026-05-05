Istituzioni, medici e associazioni uniti per diffondere consapevolezza e cultura della solidarietà tra i cittadini. Partecipato il convegno medico alla Provincia

A Cosenza una giornata intensa e partecipata ha acceso i riflettori su un tema fondamentale: la donazione degli organi. Il convegno scientifico “Informando per la donazione degli organi”, promosso dalla dottoressa Stefania Galassi, ha riunito istituzioni, operatori sanitari, associazioni e cittadini con un obiettivo chiaro: diffondere una cultura basata sulla solidarietà, sull’altruismo e sul valore della vita. All’incontro hanno preso parte il sindaco Franz Caruso, il consigliere regionale Pierluigi Caputo, rappresentanti degli ordini delle professioni sanitarie e di radiologia medica, oltre ai medici dell’ospedale Annunziata e ai volontari dell’AIDO.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione, ma anche un’occasione per fare il punto su una realtà che non può lasciare indifferenti: la Calabria continua a collocarsi tra le ultime regioni d’Italia per numero di dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi, confermandosi ancora una volta “maglia nera” dello Stivale.

Un dato pesante, che richiama con forza l’urgenza di un cambiamento culturale. Proprio per questo, le istituzioni presenti hanno ribadito il proprio impegno nel rafforzare le campagne di sensibilizzazione, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. L’obiettivo è seminare consapevolezza attraverso percorsi di educazione civica, affinché la scelta di donare diventi sempre più naturale, libera e condivisa.

Nel corso della giornata è emersa chiaramente la necessità di informare correttamente i cittadini, superare paure e pregiudizi e favorire un dialogo aperto su un tema che riguarda tutti. La partecipazione attiva di medici e associazioni ha sottolineato quanto sia fondamentale fare rete per promuovere una vera cultura della donazione.

Il convegno si è concluso con un messaggio semplice ma potente: informarsi, parlarne, scegliere. Perché dietro ogni “sì” alla Donazione organi c’è la possibilità concreta di restituire vita, speranza e futuro a qualcun altro, anche in una terra come la Calabria che oggi è chiamata a colmare un ritardo non più sostenibile.