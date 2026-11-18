Al consigliere provinciale non convince il parere favorevole dell’Asp di Cosenza: «Si faccia chiarezza sul servizio che sarà garantito ai cittadini, c’è il rischio che sia itinerante»

«Il parere favorevole dell’Asp di Cosenza rappresenta un passaggio amministrativo importante, ma non chiarisce la questione fondamentale: quale servizio di Emodinamica sarà concretamente garantito ai cittadini di Paola e dell’intero Tirreno cosentino? Un conto è autorizzare una struttura, un altro è assicurare un servizio realmente operativo, con personale dedicato, continuità assistenziale e capacità di intervenire nelle emergenze».

È quanto dichiara Graziano Di Natale, consigliere provinciale intervenendo sulla deliberazione n. 1558 del 16 novembre 2026, con la quale l’Asp di Cosenza ha espresso parere favorevole all’autorizzazione sanitaria all’esercizio di Cardiologia, Utic e laboratorio di Emodinamica dell’ospedale di Paola.

«Da tempo denuncio il rischio che al nostro territorio venga proposta un’emodinamica cosiddetta “itinerante”, profondamente diversa da quella promessa ai cittadini. Oggi, davanti all’ennesimo annuncio, ritengo indispensabile fare chiarezza. La delibera attesta il possesso dei requisiti previsti per l’autorizzazione, ma non specifica gli orari di funzionamento del laboratorio, il personale effettivamente disponibile, la presenza continuativa degli specialisti e le modalità di gestione delle urgenze. Sono questi gli elementi sui quali chiediamo risposte precise».

Di Natale chiama in causa la Regione Calabria e il presidente Roberto Occhiuto. «Non possiamo accettare che una questione delicata come la salute delle persone venga affrontata esclusivamente attraverso comunicati celebrativi e rivendicazioni politiche. Se il modello previsto è quello di un’emodinamica itinerante, lo si dica apertamente. Si spieghi ai cittadini come funzionerà, quali garanzie offrirà e come saranno affrontate le emergenze cardiologiche. La trasparenza è un dovere, soprattutto quando si parla di servizi salvavita».

Il consigliere provinciale ribadisce la necessità di distinguere il percorso autorizzativo dall’effettiva organizzazione del servizio. «Nessuno mette in discussione l’importanza del parere favorevole espresso dall’Asp. Ma sarebbe sbagliato presentarlo come la soluzione definitiva di tutte le criticità. L’autorizzazione non può essere confusa con la garanzia di un’emodinamica pienamente funzionante. I cittadini hanno diritto di sapere se potranno contare su un servizio stabile, con quali orari e con quali professionalità».

Infine, Di Natale rivolge un appello alle istituzioni competenti. «Chiedo alla Regione Calabria e all’Asp di Cosenza di rendere pubblico il modello organizzativo previsto per l’Emodinamica di Paola, indicando personale, turnazioni, copertura del servizio e percorsi per le emergenze. Non servono ulteriori passerelle politiche, ma risposte verificabili. Continuerò a vigilare affinché il diritto alla salute dei cittadini del Tirreno cosentino sia tutelato con servizi concreti e non soltanto con atti amministrativi».

«L’Emodinamica di Paola non può diventare il terreno degli annunci. La vera conquista sarà poter garantire ai cittadini un’assistenza tempestiva, sicura e continuativa. Tutto il resto rischia di trasformarsi nel bluff che denunciamo da tempo».