Birre calabresi, prodotti tipici e musica popolare per raccontare l’identità di Guardia Piemontese attraverso una serata di condivisione. Giovedì 17 settembre, a partire dalle ore 20, piazza Saverio Rocchetti ospiterà la prima edizione di “Settembre Guardiolo – Boccali sotto le stelle”.

La manifestazione, organizzata a Guardia Piemontese Marina, intende mettere in relazione le produzioni artigianali, la gastronomia e la musica con la storia e le tradizioni della comunità locale.

Il taglio del nastro è previsto alla presenza dell’assessore regionale Gianluca Gallo. L’evento è finanziato da Arsac e patrocinato dalla Regione Calabria.

Le birre calabresi protagoniste

Il tema scelto per accompagnare la manifestazione è sintetizzato nello slogan: «Dove il territorio si incontra, la birra diventa racconto».

Durante la serata sarà possibile degustare le birre calabresi Cala e La Gàrdia, affiancate da prodotti tipici proposti negli stand gastronomici allestiti in piazza. L’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori un percorso nel quale le produzioni locali possano diventare strumenti di conoscenza e promozione del territorio.

L’iniziativa punta inoltre a valorizzare la piazza come luogo di incontro, favorendo il dialogo tra comunità, visitatori e produttori.

Il concerto dei Sabatum Quartet

Alla parte gastronomica si affiancherà il programma musicale. Alle ore 21.30 è previsto il concerto dei Sabatum Quartet, formazione legata al repertorio etnico e popolare.

La musica accompagnerà la prima edizione di “Settembre Guardiolo” in una serata pensata per unire intrattenimento, tradizione e scoperta delle produzioni calabresi.

L’esibizione contribuirà a sottolineare il legame della manifestazione con la cultura popolare e con il patrimonio immateriale del territorio.

Il Comune punta sulla promozione locale

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Rocchetti. Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento all’assessore comunale al Turismo Gabriella Sconosciuto per il lavoro svolto nell’organizzazione dell’evento.

«Settembre Guardiolo nasce con l’obiettivo di valorizzare ciò che il nostro territorio sa esprimere, creando un momento di incontro tra cittadini, visitatori e produttori», ha dichiarato Rocchetti.

Secondo il sindaco, Guardia Piemontese deve consolidare il proprio ruolo di luogo nel quale «le tradizioni, le produzioni locali e la cultura dell’accoglienza» possano trasformarsi in occasioni di promozione e crescita.

L’identità occitana di Guardia Piemontese

La manifestazione si inserisce in un territorio caratterizzato da una specifica eredità storica, culturale e linguistica. Guardia Piemontese custodisce infatti una delle più significative testimonianze della presenza occitana in Calabria.

Questa identità è stata negli anni al centro di iniziative dedicate alla memoria, alla tutela della lingua e alla trasmissione delle tradizioni locali. “Settembre Guardiolo” intende contribuire a questo percorso attraverso un linguaggio immediato, fondato sulla gastronomia, sulla musica e sulla convivialità.

«La nostra è una comunità con una storia e un’identità molto forti», ha aggiunto Rocchetti, invitando cittadini e visitatori a partecipare alla serata.