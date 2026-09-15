Sarà l’ “Alberto De Cristofaro” di Giugliano il teatro della 5^ partita in campionato del Cosenza. Quelli in palio contro i campani sono già 3 punti di platino, visto che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre finora hanno collezionato un solo punto in classifica.

La probabile formazione del Cosenza

Per quel che riguarda i rossoblù, mister Coppitelli confermerà la difesa vista sabato contro la Cavese. E per modulo e per uomini. Davanti ad Iliev, ancora Pascalau, Dametto e Dalmazzi. Sugli esterni Clemente a destra, uno dei migliori nell’ultima gara, e Giannini a sinistra, pronto a rilanciarsi dopo la panchina. In mezzo al campo D’Alena dovrebbe essere certo di una maglia. Al suo fianco crescono le quotazioni di Palmieri. McJannet, nonostante il periodo di calo, dovrebbe vincere il ballottaggio con Dzepar. In attacco Energe pronto a partire dal primo minuto al fianco di Achour, che questa volta dovrebbe essere preferito a Petrovic.

I convocati del Cosenza

Sono 25 i convocati di Federico Coppitelli per Giugliano-Cosenza:

PORTIERI (3)

Rizzo

Iliev

Rantuccio

DIFENSORI (7)

3. Giannini

4. Pascalau

13. Cogoni

26. Dametto

33. Dalmazzi

47. Barone

67. Clemente

CENTROCAMPISTI (10)

5. Contiliano

6. Ndow

7. McJannet

14. Quieto

15. D’Alena

21. Ragone

23. Palmieri

24. Džepar

41. Contero

71. Mazzulla

ATTACCANTI (5)

9. Achour

10. Energe

11. Almaviva

17. Petrovic

77. Pozzi