Mister Coppitelli alla ricerca del primo punto in trasferta. Le due squadre scenderanno in campo alle 18,30 per la 5^ giornata di campionato
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Sarà l’ “Alberto De Cristofaro” di Giugliano il teatro della 5^ partita in campionato del Cosenza. Quelli in palio contro i campani sono già 3 punti di platino, visto che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Entrambe le squadre finora hanno collezionato un solo punto in classifica.
La probabile formazione del Cosenza
Per quel che riguarda i rossoblù, mister Coppitelli confermerà la difesa vista sabato contro la Cavese. E per modulo e per uomini. Davanti ad Iliev, ancora Pascalau, Dametto e Dalmazzi. Sugli esterni Clemente a destra, uno dei migliori nell’ultima gara, e Giannini a sinistra, pronto a rilanciarsi dopo la panchina. In mezzo al campo D’Alena dovrebbe essere certo di una maglia. Al suo fianco crescono le quotazioni di Palmieri. McJannet, nonostante il periodo di calo, dovrebbe vincere il ballottaggio con Dzepar. In attacco Energe pronto a partire dal primo minuto al fianco di Achour, che questa volta dovrebbe essere preferito a Petrovic.
I convocati del Cosenza
Sono 25 i convocati di Federico Coppitelli per Giugliano-Cosenza:
PORTIERI (3)
Rizzo
Iliev
Rantuccio
DIFENSORI (7)
3. Giannini
4. Pascalau
13. Cogoni
26. Dametto
33. Dalmazzi
47. Barone
67. Clemente
CENTROCAMPISTI (10)
5. Contiliano
6. Ndow
7. McJannet
14. Quieto
15. D’Alena
21. Ragone
23. Palmieri
24. Džepar
41. Contero
71. Mazzulla
ATTACCANTI (5)
9. Achour
10. Energe
11. Almaviva
17. Petrovic
77. Pozzi