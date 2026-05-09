La Regione Calabria ha attivato tutte le procedure di sorveglianza sanitaria previste dai protocolli nazionali e regionali dopo la comunicazione del Ministero della Salute relativa a possibili contatti con un caso di Hantavirus registrato su un volo di linea europeo.

«Il cittadino calabrese imbarcato sul volo è stato rintracciato nella mattinata odierna ed è monitorato dalle autorità sanitarie della provincia di residenza. Attualmente si trova in isolamento precauzionale, è completamente asintomatico ed è sottoposto alle misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari» si legge nella nota diffusa dalla Regione.

Il Ministero della Salute aveva trasmesso alle Regioni interessate i nominativi di quattro passeggeri presenti sul volo in coincidenza diretto a Roma, dopo il caso della passeggera non italiana morta a Johannesburg per Hantavirus.

La Regione Calabria spiega che «tutte le procedure di sorveglianza previste dai protocolli nazionali e regionali sono state attivate tempestivamente», anche in raccordo con gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera.

I presidi ospedalieri regionali sono stati inoltre allertati «a titolo precauzionale» per l’eventuale attivazione immediata delle misure previste per casi analoghi, «sebbene al momento non emergano elementi di rischio per la popolazione».

«La situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie regionali» conclude la nota della Regione Calabria.