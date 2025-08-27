Il Comune scrive ai cittadini: «Priorità a quanti sono senza assistenza, evitiamo richieste di semplice cambio medico»

Il Comune di Lungro informa la cittadinanza che l’ASP Cosenza ha comunicato lo sblocco della funzione per l’assegnazione del medico di base. «Si raccomanda con senso di responsabilità di dare priorità ai concittadini attualmente senza medico assegnato, evitando per il momento richieste di semplice cambio medico. Per agevolare tutti e non sovraccaricare gli uffici ASP di via Po, che operano con personale ridotto, resta attiva anche la possibilità di effettuare la scelta del medico direttamente presso il Municipio di Lungro. La collaborazione di ciascuno è fondamentale per garantire un servizio efficiente a tutta la comunità», si legge nell’avviso diffuso dall’amministrazione comunale.