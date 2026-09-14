L’esponente di Futuro Nazionale scrive al direttore del Distretto Esaro-Pollino. L’attivazione del presidio con circa venti posti letto è prevista entro il 21 settembre

L’attivazione dell’Ospedale di Comunità di Lungro è prevista entro il 21 settembre. Il nuovo presidio sanitario territoriale dovrebbe mettere a disposizione circa venti posti letto per gli utenti del comprensorio dell’Esaro-Pollino.

In vista dell’apertura, Vincenzo Borrelli, già consigliere comunale ed esponente di Futuro Nazionale ad Altomonte, ha inviato una richiesta formale al direttore del Distretto sanitario Esaro-Pollino, Domenico Logozzo.

Borrelli chiede che l’avvio delle attività sia accompagnato da una cerimonia pubblica, adeguatamente comunicata e aperta ai residenti dei comuni interessati.

Borrelli: «Un presidio sanitario fondamentale»

«L’apertura dell’Ospedale di Comunità rappresenta un presidio sanitario fondamentale e un passo importante per la tutela della salute di tutto il comprensorio», afferma l’esponente di Futuro Nazionale.

La struttura rientra nel nuovo modello di assistenza territoriale, destinato a ospitare pazienti che necessitano di cure e sorveglianza continuativa senza richiedere il ricovero in un reparto ospedaliero per acuti.

La richiesta di una cerimonia aperta

«Trattandosi di un’opera di primaria importanza per l’intero territorio dell’Esaro-Pollino, chiediamo alla Direzione sanitaria che l’avvio delle attività sia accompagnato da un’inaugurazione ufficiale, adeguatamente pubblicizzata e aperta alla piena partecipazione di tutta la cittadinanza e dei comuni limitrofi», prosegue Borrelli.

La richiesta punta a coinvolgere non soltanto la comunità di Lungro, ma anche i residenti di Altomonte e degli altri centri che faranno riferimento alla nuova struttura.

«Coinvolgere le comunità interessate»

Borrelli collega la richiesta alla necessità di condividere con i cittadini l’avvio di un servizio sanitario destinato a incidere sull’assistenza territoriale.

«È fondamentale che momenti di questa rilevanza per i servizi sanitari locali siano condivisi in modo trasparente e partecipato con le comunità che ne usufruiranno», dichiara.

L’esponente di Futuro Nazionale invita quindi la Direzione del Distretto a garantire «il massimo coinvolgimento dei cittadini di Lungro, Altomonte e dei paesi vicini».