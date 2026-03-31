Previsti lo spostamento di Ostetricia e Ginecologia e l’attivazione degli ambulatori di Gastroenterologia

Prosegue la riorganizzazione del Presidio Ospedaliero Corigliano-Rossano. Nella giornata di ieri, lunedì 30 marzo 2026, si è svolto un sopralluogo alla presenza del commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Vitaliano De Salazar, del capo Dipartimento interaziendale di Ostetricia e Ginecologia, del personale sanitario e dell’Ufficio tecnico aziendale, al termine del quale sono state definite alcune modifiche ai percorsi di cura con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per mamme e neonati.

Tra le principali novità, è stato stabilito che il trasferimento del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Corigliano-Rossano avverrà nelle giornate di giovedì e venerdì prossimi e sarà effettuato senza alcuna interruzione del servizio.

La riorganizzazione proseguirà poi sabato 4 aprile, quando presso il presidio di Corigliano verranno trasferiti i reparti di Oncologia, Ematologia e Pneumologia di secondo livello. Entro il mese di aprile, sempre nella struttura di Corigliano, sarà inoltre attivato il servizio ambulatoriale di Gastroenterologia, dove sarà possibile effettuare esami come colonscopia e gastroscopia.

Il nuovo assetto organizzativo prevede la distinzione dei due presidi ospedalieri per specialità: il presidio di Corigliano sarà a indirizzo medico, mentre quello di Rossano sarà a indirizzo chirurgico. Responsabili dell’organizzazione sono stati individuati l’Ufficio tecnico dell’Azienda e la Direzione sanitaria del presidio.

Secondo quanto emerso durante il sopralluogo, le tempistiche della riorganizzazione non sarebbero legate a ritardi, ma a una scelta dettata da prudenza sanitaria e dalla necessità di garantire la sicurezza dei pazienti durante tutte le fasi di trasferimento e riorganizzazione dei reparti.