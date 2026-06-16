Il sindacato esprime soddisfazione per l’avanzamento dei lavori e chiede attenzione su cronoprogramma, sicurezza e occupazione

L’Ospedale della Sibaritide continua ad avanzare e, per la Feneal UIL Calabria, rappresenta una delle opere pubbliche più importanti in corso di realizzazione nella regione. Il sindacato esprime soddisfazione per lo stato dei lavori del nuovo presidio sanitario, definito un’infrastruttura fondamentale per il diritto alla salute dei cittadini e per lo sviluppo economico e occupazionale dell’intera area ionica calabrese.

Dopo anni segnati da rallentamenti, vicende burocratiche, incendi e intimidazioni che hanno inciso sui tempi di realizzazione, il cantiere sta registrando progressi considerati significativi. Un segnale che, secondo la Feneal UIL, conferma la volontà di portare finalmente a compimento un’opera attesa da decenni dal territorio.

Maccarone: «Opera pubblica tra le più importanti in Calabria»

A intervenire è il segretario generale della Feneal UIL Calabria, Giacomo Maccarone, che sottolinea il valore strategico dell’intervento.

«L'Ospedale della Sibaritide rappresenta una delle più importanti opere pubbliche in corso di realizzazione in Calabria. I risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti dimostrano che, nonostante le difficoltà del passato, il lavoro svolto dalle imprese e dalle maestranze sta consentendo di recuperare terreno e di guardare con fiducia al completamento dell'opera», dichiara Maccarone.

Per il sindacato, il nuovo ospedale non è soltanto una risposta ai bisogni sanitari di un vasto comprensorio, ma anche un investimento capace di generare lavoro, competenze e ricadute positive sull’economia locale.

Un presidio per rafforzare la sanità della Sibaritide

Il nuovo ospedale viene indicato dalla Feneal UIL come un’infrastruttura destinata ad avere un impatto diretto sulla qualità della vita delle comunità della Sibaritide.

«Parliamo di un'infrastruttura che avrà un impatto significativo sulla qualità della vita delle comunità della Sibaritide, contribuendo a rafforzare l'offerta sanitaria e a ridurre i disagi che per troppo tempo hanno interessato cittadini e famiglie», afferma ancora Maccarone.

L’opera è attesa da anni in un territorio che chiede servizi sanitari più vicini, più efficienti e capaci di rispondere alle esigenze di una popolazione distribuita su un’area vasta e complessa.

Il valore occupazionale del cantiere

Accanto al profilo sanitario, la Feneal UIL richiama il valore economico e occupazionale del cantiere. I lavori hanno garantito e continuano a garantire occupazione qualificata, coinvolgendo addetti del settore edile, tecnici, imprese e maestranze del territorio.

«Allo stesso tempo, il cantiere rappresenta un'importante occasione di lavoro e di crescita professionale per centinaia di addetti del settore edile», sottolinea il segretario generale.

Per il sindacato, la realizzazione dell’Ospedale della Sibaritide dimostra come le grandi opere possano diventare strumenti concreti di sviluppo quando riescono a tenere insieme diritto alla salute, qualità del lavoro e crescita del tessuto produttivo locale.

Attenzione su sicurezza, tempi e regolarità

La Feneal UIL Calabria chiede però di mantenere alta l’attenzione su tre aspetti considerati decisivi: rispetto del cronoprogramma, sicurezza nei luoghi di lavoro e regolarità occupazionale.

Il completamento dell’opera, secondo il sindacato, deve proseguire senza ulteriori rallentamenti e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per le maestranze impegnate quotidianamente nel cantiere.

«Oggi più che mai è necessario fare squadra tra istituzioni, parti sociali e soggetti attuatori per garantire il completamento di un'opera strategica per la Calabria», afferma Maccarone.

«Non è solo un cantiere, ma un investimento sul futuro»

La Feneal UIL guarda all’Ospedale della Sibaritide come a un’infrastruttura capace di segnare il futuro del territorio.

«L'Ospedale della Sibaritide non è soltanto un cantiere: è un investimento sul futuro del territorio, sulla salute dei cittadini e sulle opportunità di sviluppo delle nuove generazioni», aggiunge il segretario generale.