Due giornate di controlli al Poliambulatorio di Quattromiglia e, il 30 ottobre, un incontro nella Sala consiliare dedicato a diagnosi, innovazione, qualità della vita e supporto alle pazienti

Due iniziative dedicate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del tumore al seno. È il programma promosso dal Comune di Rende nell’ambito di Ottobre Rosa, con il coinvolgimento della Commissione Sanità.

Il primo appuntamento riguarda lo screening mammografico, previsto al Poliambulatorio di Quattromiglia nel pomeriggio del 24 ottobre e nella mattinata del 25 ottobre.

La seconda iniziativa è invece il convegno “Oltre la diagnosi: il carcinoma mammario tra scienza, innovazione e qualità della vita”, in programma il 30 ottobre alle 17 nella Sala consiliare del Comune, in piazza Matteotti.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Maria Pia Galasso, pediatra neonatologa e componente della Commissione Sanità.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco Sandro Principe, il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza Pino Pasqua, il direttore generale dell’Asp di Cosenza Angelo Vittorio Sestito, il direttore sanitario dell’Asp Angela Riccetti, il direttore del Distretto Vallecrati Ottorino Zuccarelli, il professore emerito dell’Unical Sebastiano Andò, l’assessore alla Salute del Comune di Rende Federico Iorio e l’assessore al Welfare Daniela Ielasi.

Diagnosi, cura e qualità della vita

Il confronto entrerà poi nel vivo con gli interventi di Anna Maria Miglietta, chirurgo senologo, Angela Piattelli, presidente nazionale della Società di Psico-oncologia, Giampiero Russo, ginecologo, e Rosalbino Cerra, segretario regionale della Federazione italiana medici di medicina generale.

Prevista anche la testimonianza di Chiara Covelli.

Parteciperanno inoltre Virginia Liguori, presidente dell’associazione Oncorosa, e Francesca Caruso, presidente di Oncomed.

Le conclusioni saranno affidate a Gianfranco Filippelli, direttore del Dipartimento Area Medica Ospedaliera dell’Asp di Cosenza e direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia Medica.

L’obiettivo dell’iniziativa è affrontare il carcinoma mammario non soltanto dal punto di vista clinico, ma anche attraverso i temi della prevenzione, dell’innovazione terapeutica e della qualità della vita delle pazienti, mettendo a confronto istituzioni, medici e associazioni.