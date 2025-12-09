La Radiologia dell’Ospedale di Paola è tornata pienamente operativa anche per i pazienti esterni. La conferma arriva da una nota ufficiale della presidente del Consiglio comunale e delegata alla Sanità, Emira Ciodaro, che ha voluto esprimere pubblicamente il ringraziamento dell’Amministrazione per il lavoro portato avanti dal management dell’Asp di Cosenza. «Ancora una volta intendo manifestare la gratitudine mia personale e dell’intera Amministrazione comunale al management dell’Asp di Cosenza per il lavoro svolto in relazione al reparto di Radiologia dell’Ospedale di Paola», ha dichiarato Ciodaro.

La riapertura ai pazienti esterni, avvenuta nella giornata odierna, segna il pieno ripristino delle attività del reparto. Un risultato ottenuto grazie all’impegno dei vertici sanitari. «Il nostro doveroso ringraziamento va al direttore sanitario dell’Ospedale di Paola, dott.ssa Iolanda Ferraro, e al responsabile dell’Unità Operativa Complessa, dott. Antonio Lopez», ha aggiunto la presidente.

Ciodaro ha poi rivolto un appello al senso di responsabilità degli attori politici del territorio, invitando a lasciare da parte inutili tensioni: «Vorrei cogliere l’occasione per rivolgere ai vari soggetti politici locali l’invito a promuovere, sui temi attinenti il diritto alla salute dei cittadini, un confronto sempre costruttivo e lontano da polemiche e strumentalizzazioni di sorta».

La delegata alla Sanità ha infine chiarito l’origine del momentaneo rallentamento delle attività: «Il disservizio, solo temporaneo, era dovuto a cause fortuite e non certo a negligenza di chicchessia. Infatti, in tempi tecnici compatibili tutto si è risolto nel migliore dei modi».