Prosegue senza sosta il percorso che porterà alla riapertura dell’Ospedale “Guido Chidichimo”. Gli interventi in corso valgono complessivamente otto milioni di euro. Una quota di oltre due milioni è destinata al consolidamento statico dell’intera struttura. Le somme sono state consegnate alla presenza dell’assessore regionale Pasqualina Straface, dei tecnici dell’Asp di Cosenza e del sindaco Franco Mundo.

Nessuna interruzione per i lavori delle sale operatorie, finanziati con ulteriori due milioni e seicentomila euro. È stata però necessaria una variante dopo l’emersione di lesioni interne, che ha imposto un nuovo progetto di consolidamento, ritenuto indispensabile per proseguire con tutte le altre opere previste. In parallelo è in corso lo spostamento del Pronto soccorso nei locali all’ingresso dell’Ospedale.

Si dovrà procedere al restyling completo del servizio, per un importo aggiuntivo di un milione e duecentomila euro. Avanzano anche i lavori per l’Ospedale di Comunità al terzo piano, finanziato con due milioni, cui seguiranno gli interventi in Radiologia, nell’obitorio e nella camera calda attigua al Pronto soccorso. Le attività procedono con tempi definiti: per il consolidamento strutturale si punta a chiudere entro novanta giorni, per poi continuare con l’intero pacchetto di opere necessario alla riapertura.