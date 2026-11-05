Venerdì 6 novembre 2026, alle 17.30, la Biblioteca comunale Emanuele Conti di San Marco Argentano ospiterà la presentazione di «21 idee per stare bene. Verso un’agenda politico-culturale». Il curatore Gennaro Ponte discuterà con un’avvocata, una sociologa e un ingegnere di tre questioni che il libro mette in relazione: come si traducono in pratica le politiche di welfare, quali opportunità offre la crescita economica e a quali condizioni può nascere una comunità energetica.

L’incontro, patrocinato dal Comune, è la tredicesima tappa del ciclo di presentazioni del volume. Edito da Santelli, il libro raccoglie i contributi di 28 autrici e autori, con la prefazione di Maurizio Franzini, già presidente dell’Istat.

Dal welfare alle comunità energetiche: gli interventi in biblioteca

Dopo i saluti della sindaca Virginia Mariotti, la giornalista Annalia Incoronato introdurrà e modererà il confronto. L’avvocata Franceschina Bufano parlerà di welfare, dai principi che lo ispirano alla loro applicazione. La sociologa Esperia Piluso proporrà di rileggere la crescita economica a partire dalle possibilità concrete che le persone hanno di scegliere come vivere.

L’ingegnere Vincenzo Divoto illustrerà gli obiettivi delle comunità energetiche e le condizioni necessarie per realizzarle. A Ponte saranno affidate le conclusioni sul rapporto tra diritti, benessere ed equità.

Gennaro Ponte: il benessere come criterio per le scelte pubbliche

Il libro parte dall’idea che il benessere di una persona dipenda anche dalle condizioni della comunità in cui vive. Per Ponte, il benessere «deve smettere di essere un concetto che riempie gli spot pubblicitari. Esso può invece divenire la lente attraverso cui orientare le scelte dei cittadini e le decisioni pubbliche».

A dare al dibattito una prospettiva regionale sono i dati del Rapporto Bes 2026 dell’Istat richiamati nella presentazione dell’incontro: la Calabria risulta sotto la media nazionale in almeno 10 dei 12 ambiti con cui si misura il benessere equo e sostenibile.

Ponte è dottorando in Teoria e prassi del diritto all’Università della Calabria, dove studia il rapporto tra diritto alla salute e intelligenza artificiale. Nel marzo 2024 aveva già presentato a San Marco Argentano «La casa non a caso. Ritornare Persona dopo la povertà», pubblicato dallo stesso editore. Di recente ha firmato anche il saggio «Salute: un percorso tra questioni definitorie, esigenze di tutela e frontiere digitali».