Il 19 novembre al Museo del Presente la presentazione del progetto «I miei diritti, la mia voce». Gli alunni degli istituti comprensivi della città racconteranno con disegni e testi che cosa significano per loro il diritto al gioco, alla salute e all’ascolto

Che cosa significa, per un bambino, avere diritto al gioco o essere ascoltato? A Rende saranno gli alunni a rispondere, con disegni, collage e brevi testi illustrati. Si chiama «I miei diritti, la mia voce» il progetto promosso dalla garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, Divina Falbo, in collaborazione con il Comune. Sarà presentato giovedì 19 novembre alle 9 al Museo del Presente, alla vigilia della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza.

Gli alunni degli istituti comprensivi di Rende sceglieranno un diritto tra istruzione, salute, gioco, protezione, uguaglianza, partecipazione e ascolto. Lo rappresenteranno con un elaborato e spiegheranno, in una breve riflessione, che cosa significa per loro. Non ci saranno premi né classifiche. L’obiettivo è dare spazio al punto di vista dei bambini e dei ragazzi, senza valutare la qualità artistica dei lavori.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Divina Falbo. Porteranno i saluti del Comune le assessore Stefania Belvedere, con delega all’Istruzione, e Daniela Ielasi, con delega al Welfare. Interverranno Cecilia Gioia, giudice al Tribunale di Cosenza, Ofelia Leone e Simona Sansosti, dirigenti scolastiche rispettivamente degli istituti comprensivi Rende-Quattromiglia e Rende-Commenda, e l’avvocata Maddalena Russo, fondatrice dello sportello SenzaEsclusioni.

Rende aderisce anche quest’anno a Go Blue, l’iniziativa di Anci e Unicef Italia che invita i Comuni a illuminare di blu un luogo simbolico per richiamare l’attenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.