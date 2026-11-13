Nove giornate archiviate, sette risultati utili consecutivi e un secondo posto a quota 20 punti, a sole due lunghezze dalla vetta. Nel girone A del campionato di Promozione calabrese, caratterizzato da un equilibrio estremo con cinque squadre racchiuse in appena quattro punti, la vera rivelazione porta il nome della Soccer Montalto. Da neopromossa, la formazione rossoblù sta tenendo testa alle corazzate del torneo, e tra i principali artefici di questa partenza sprint c’è Oussama Dirane.

Esterno offensivo classe 2005 di origine marocchina, il ventunenne rappresenta l'arma in più nello scacchiere di mister Piero Bria. Intervenuto ai microfoni di LaC News24, Dirane ha fotografato l'ottimo momento attraversato dalla squadra cosentina, mantenendo però un profilo basso e concentrato esclusivamente sul campo.

La ricetta del successo: lavoro e umiltà

Nonostante l'entusiasmo della piazza per una classifica che fa sognare, lo spogliatoio rossoblù sceglie la linea del realismo: «Non siamo abituati a guardare la classifica perché vogliamo affrontare gara per gara - ha spiegato Dirane - Sicuramente ci fa piacere perché stiamo lavorando tanto ogni giorno, pretendendo il massimo da noi stessi e cercando di raccoglierne i frutti. Sappiamo che solo questa è la strada giusta per ottenere qualcosa».

Un approccio che sta permettendo alla Soccer Montalto di cancellare sul campo l'etichetta di semplice matricola: «In queste categorie le etichette contano poco. Anche quest'anno il livello è molto equilibrato e in ogni gara può succedere di tutto, con ogni formazione pronta a giocarsi tutto sul campo».

Ambizioni e mentalità vincente

Con questo ritmo, è inevitabile che le aspettative attorno al club cosentino crescano settimana dopo settimana, ma il giovane talento non cede a facili proclami: «Sicuramente le aspettative e le ambizioni sono quelle di fare bene e portare un risultato positivo a fine campionato. Ma, come detto prima, amiamo guardare partita dopo partita e affrontare un weekend per volta. Ogni match vale tre punti pesantissimi e la mentalità deve essere sempre uguale per tutte. Continueremo a lavorare sodo per conquistare una bella soddisfazione».

Un legame nato quasi dieci anni fa

Nonostante la carta d’identità dica ventun anni, Dirane è a tutti gli effetti una bandiera dello spogliatoio. La sua storia con la Soccer Montalto affonda infatti le radici nel 2016, quando fece il suo ingresso nell’Under 15 mettendo subito in mostra il suo fiuto per il gol con oltre 40 reti realizzate nel settore giovanile. Dopo una parentesi formativa al Cosenza e un primo ritorno nel 2022 — chiuso con un bottino personale di nove marcature in Promozione A — il giovane attaccante ha scelto ancora una volta di sposare la causa rossoblù: «La Soccer Montalto è una delle migliori società che ci siano in giro a livello dilettantistico, per organizzazione, serietà e mentalità», ha concluso Dirane, svelando il suo obiettivo personale. «Proprio per questo non ho avuto dubbi e ho scelto di indossare nuovamente questi colori. Il mio sogno, sicuramente, è quello di vincere insieme».