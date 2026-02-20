Il progetto INFOrmando fa tappa al Liceo “Gioacchino da Fiore” con medici, professionisti e associazioni studentesche per promuovere cultura della salute e orientamento alle professioni sanitarie

Educazione sanitaria, prevenzione e orientamento professionale: è su questi tre assi che si muove “Il doppio binario della salute”, nuova tappa del progetto socio-sanitario territoriale INFOrmando, promosso dalla consigliera comunale di Rende Stefania Galassi. L’iniziativa è approdata al Liceo “Gioacchino da Fiore” di Rende, trasformando una mattinata scolastica in un laboratorio di conoscenza, dialogo e consapevolezza.

La dirigente Brunella Baratta, insieme alla professoressa Antonella Iantorno e all’intero corpo docente, ha sostenuto il progetto favorendo un clima di apertura e partecipazione. Gli studenti hanno risposto con interesse, ponendo domande, formulando riflessioni, interrogando i professionisti presenti sui temi della prevenzione e sulle possibilità di orientamento verso le professioni sanitarie.

Alla giornata hanno partecipato anche Antonio Caputo, responsabile dell’Unità Operativa di Oncologia dell’ospedale di San Giovanni in Fiore, e Andrea Rizzo, referente dell’Ordine dei Tecnici di Radiologia e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Cosenza. Presenti inoltre le associazioni studentesche dell’Unical, che hanno contribuito con un videomessaggio dedicato ai temi chiave della prevenzione.

Con questa tappa, il progetto INFOrmando consolida il suo percorso nelle scuole, riconoscendo l’ambiente scolastico come spazio privilegiato per costruire fin dalla giovane età una cultura della salute basata su informazione scientifica, responsabilità individuale e scelta consapevole.

L’auspicio, emerso in chiusura dell’incontro, è quello di dare vita a una rete stabile di iniziative analoghe, capaci di trasformare la condivisione delle conoscenze in un vero strumento di tutela della salute individuale e collettiva.