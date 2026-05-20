Per la prima volta Sorical ha utilizzato il nuovo sistema alternativo durante il fermo programmato dell’acquedotto. A Cosenza solo lievi riduzioni di portata

Primo banco di prova superato per il nuovo sistema di by-pass dell’acquedotto Abatemarco. Lo comunica Sorical, che in occasione del fermo programmato della rete idrica ha utilizzato per la prima volta il nuovo collegamento alternativo realizzato per garantire la continuità del servizio durante gli interventi di manutenzione.

Il fermo dell’acquedotto si è reso necessario per consentire lavori di riparazione sulla rete, ma grazie all’attivazione del by-pass i disagi per gran parte dei territori serviti sono stati notevolmente ridotti.

Secondo quanto spiegato da Sorical, eventuali sospensioni hanno riguardato esclusivamente i Comuni direttamente collegati al tratto interessato dalle lavorazioni, mentre negli altri centri la fornitura è stata garantita regolarmente attraverso il nuovo sistema alternativo.

Particolarmente positivo il riscontro registrato nella città di Cosenza, dove si è verificata soltanto una lieve riduzione della portata senza particolari criticità per l’utenza.

Nel corso delle attività tecniche i tecnici hanno inoltre individuato e riparato due perdite lungo la condotta dell’acquedotto. Al termine degli interventi è stata progressivamente ripristinata l’erogazione verso tutti i Comuni serviti dal sistema Abatemarco.

Per l’amministratore delegato di Sorical Maurizio Nicolai, l’utilizzo del nuovo by-pass rappresenta «un risultato importante per la resilienza del sistema idrico regionale».

«Gli investimenti infrastrutturali – sottolinea Nicolai – consentono oggi di eseguire manutenzioni anche complesse riducendo al minimo gli impatti sui cittadini e sui territori».

La società ha infine confermato che continueranno le attività di monitoraggio e programmazione degli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica regionale.