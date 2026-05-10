Acqua torbida a Rende, con particolare riferimento alla zona di Quattromiglia, dove nelle ultime ore diversi cittadini hanno segnalato alterazioni cromatiche dell’acqua distribuita nelle abitazioni. Sulla vicenda è intervenuta Sorical, che ha annunciato l’avvio immediato di procedure tecniche e lavori straordinari sulla rete idrica.

Secondo quanto comunicato dalla società che gestisce il servizio idrico, il fenomeno sarebbe collegato a un intervento di manutenzione effettuato sulla linea adduttrice “Capo D’Acqua”, infrastruttura strategica del sistema acquedottistico comprensoriale.

Per evitare interruzioni nell’erogazione, Sorical ha temporaneamente riconfigurato la rete, alimentando i serbatoi di Quattromiglia e CEP attraverso risorse provenienti dall’Acquedotto Abatemarco. Le variazioni idrauliche generate dalle manovre avrebbero provocato la ri-sospensione di sedimenti presenti nelle condotte, causando episodi temporanei di torbidità e ingiallimento dell’acqua.

I tecnici della società hanno effettuato sopralluoghi, controlli operativi e verifiche nei punti di prelievo terminali, escludendo alterazioni persistenti della qualità dell’acqua distribuita e confermando la natura transitoria del fenomeno. L’attività di monitoraggio ha inoltre consentito di individuare il tratto della rete maggiormente interessato dalla presenza di depositi accumulati nel tempo all’interno delle tubazioni.

Per risolvere definitivamente la criticità e prevenire ulteriori disagi, Sorical ha programmato per martedì 12 maggio 2026 un intervento straordinario di lavaggio, pulizia e disinfezione delle condotte di distribuzione nell’area interessata.

La zona coinvolta comprende diverse strade del quartiere Quattromiglia, tra cui via Antonio Meucci, via Todaro, via Alessandro Volta e via Enrico Fermi, oltre ad alcune traverse interne. Le operazioni saranno eseguite attraverso manovre idrauliche controllate e successiva rimessa in esercizio della rete.