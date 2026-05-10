Il match decisivo per la salvezza è stato interrotto per consentire l’intervento dell’elisoccorso dopo il problema di salute accusato da un sostenitore locale

Momenti di apprensione nel corso della finale play out del girone A di Promozione tra Cotronei e Rende, disputata allo stadio “Baffa” di Cotronei. Il match, iniziato alle 15.30 e chiuso il primo tempo con i padroni di casa avanti 1-0, è stato momentaneamente sospeso per consentire l’intervento dell’elisoccorso dopo il malore accusato da un tifoso locale.

Secondo quanto si è appreso, intorno alle 16.50 l’elisoccorso è atterrato direttamente sul terreno sintetico dell’impianto sportivo crotonese, mentre sugli spalti cresceva la preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Immediati i soccorsi prestati al sostenitore, assistito dal personale sanitario presente allo stadio.

Al momento della sospensione il Cotronei conduceva per 1-0 sul Rende nella sfida decisiva per la permanenza nel campionato di Promozione. Al momento non si conoscono le condizioni del tifoso colto da malore.