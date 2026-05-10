Per il presidio, che ha come finalità la difesa dell’ospedale cittadino, è stata indicata la data del 22 maggio presso l’Anfiteatro Zicarelli, nella zona di Via Milelli

Si è svolta venerdì scorso al Centro Polifunzionale del Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo, la riunione del Coordinamento dei Comitati di Quartiere della città di Cosenza per discutere della possibilità di promuovere una iniziativa popolare unitaria in difesa dell’Annunziata e contro l’ipotesi di trasferimento dello stesso nella città di Rende. Come noto, l’iter per la creazione del nuovo ospedale di Cosenza è già partito, col governatore Occhiuto che ha mostrato i rendering del progetto che tiene conto della zona di Arcavacata.

Dopo un ampio e approfondito dibattito, i presenti hanno deciso all’unanimità di procedere con l’organizzazione di una manifestazione pubblica cittadina, con l’obiettivo di difendere il diritto alla salute, la centralità dell’ospedale cittadino e la dignità storica e istituzionale del capoluogo di provincia.

Il Coordinamento ha quindi dato mandato ad alcuni dei suoi membri per contattare e sensibilizzare la cittadinanza all'adesione all’iniziativa. Questo compito è stato affidato a Giannino Dodaro (presidente del Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo), Davide Bruno (segretario del Comitato di Via Panebianco), Francesco Intrieri (responsabile del Comitato di Donnici Superiore) e Rosa Principe (responsabile del Comitato di Via De Rada).

Alla riunione erano presenti anche il Movimento 5 Stelle della città di Cosenza, il vicesegretario provinciale del Partito Democratico Elio Bozzo, il presidente della Consulta dei Commercianti della città di Cosenza, il Comitato “31 Ottobre Dissento” e il Comitato “No Scippo”, che hanno condiviso il percorso e la necessità di costruire una mobilitazione ampia e partecipata.

Successivamente all’incontro, il Coordinamento dei Comitati di Quartiere ha avuto interlocuzioni con il Sindaco della città di Cosenza, Franz Caruso, che ha espresso condivisione rispetto alla proposta di una manifestazione unitaria, indicando la data del 22 maggio presso l’Anfiteatro Zicarelli, nella zona di Via Milelli. Anche Francesco De Cicco e il movimento politico Democratici Progressisti Meridionalisti hanno manifestato la volontà di aderire e contribuire attivamente all’iniziativa, così come il movimento “Buongiorno Cosenza” guidato da Sergio Nucci, che ha espresso la propria adesione al percorso unitario.

La manifestazione dovrà avere un carattere civico, unitario e trasversale. Per questo motivo il Coordinamento dei Comitati di Quartiere invita cittadini, associazioni, movimenti, forze sociali e partiti politici ad aderire e sostenere questa battaglia in difesa dell’Ospedale di Cosenza, della sanità pubblica e della dignità della nostra città.