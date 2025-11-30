L’ispettore Fabio Ferraro ha spiegato agli studenti i rischi del web, l’uso corretto dei social network e come prevenire truffe e comportamenti a rischio, promuovendo una cultura di responsabilità digitale

Si è svolta venerdì 28 novembre, nella sala del consiglio comunale di Palazzo Sanseverino-Falcone di Acri, una giornata di formazione e informazione dedicata agli studenti delle classi II e III della scuola secondaria di I grado. L’iniziativa, organizzata dall’IC B.F.M. Greco – S. Giacomo in collaborazione con il Consiglio di Istituto e l’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine.

L’incontro, dal titolo “Navighiamo rispettosamente con l’aiuto della Polizia Postale”, è stato condotto dall’Ispettore Fabio Ferraro, responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato. Durante la sessione, l’ispettore ha approfondito temi legati alla sicurezza online, all’uso corretto dei social network e alla prevenzione di truffe e comportamenti a rischio sul web. L’iniziativa è nata per sensibilizzare studenti e famiglie sui rischi legati al mondo digitale, promuovendo una cultura della responsabilità e del rispetto reciproco nella navigazione su Internet.

La giornata è stata introdotta dai saluti istituzionali della Dirigente scolastica Agatina Giudiceandrea, dell’assessore comunale Graziella Arena, del Presidente del CDI Veronica Pellicori e del Vicepresidente Angelo Bugliari, che hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani alla sicurezza digitale e al rispetto delle regole online.