Il titolo del volume è “Mi chiamo Gianni” ed affronta i temi dell’impegno politico, del riformismo, dell’europeismo e delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia nel contesto europeo

Nell’ambito delle proprie attività di approfondimento culturale e politico, la Federazione Riformista di Rende organizza la presentazione del libro “Mi chiamo Gianni”, scritto da Gianni Pittella e Mario Lamboglia, in programma giovedì 25 giugno 2026 alle ore 19 presso l’Hotel San Francesco di Rende.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto sui temi dell’impegno politico, del riformismo, dell’europeismo e delle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e dell’Italia nel contesto europeo. Dialogheranno con l’autore Cesare Loizzo, Segretario della Federazione Riformista di Rende, Pina Incarnato, dirigente del Partito Socialista Italiano, e l’Onorevole Sandro Principe, Sindaco di Rende. Concluderà i lavori l’Onorevole Gianni Pittella.

Attraverso il racconto della propria esperienza umana e politica, Gianni Pittella ripercorre alcune delle principali tappe del suo impegno istituzionale, offrendo una riflessione sul valore della partecipazione democratica, sul ruolo dell’Europa e sulla necessità di una rinnovata cultura riformista capace di interpretare le sfide del presente.

L’incontro vuol essere un momento di dialogo aperto tra cittadini, amministratori, rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo, nella convinzione che il confronto delle idee rappresenti uno strumento essenziale per la crescita civile e politica delle comunità. La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.