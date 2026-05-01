Ieri sera Altilia ha vissuto una delle sue serate più partecipate degli ultimi anni, con il concerto di Al Bano che ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo centro commerciale nel cuore del Savuto.

L’evento, annunciato da settimane, ha richiamato pubblico da tutta la provincia e oltre, confermando fin dalle prime ore un’affluenza importante. Dopo il taglio del nastro nel pomeriggio, la serata ha cambiato ritmo con l’attesa per l’ingresso sul palco del cantante pugliese, previsto in prima serata.

Quando le luci si sono abbassate, la scena è stata tutta per lui. Al Bano ha portato sul palco il suo repertorio più riconoscibile, costruendo un concerto diretto, senza artifici, basato sulla forza della voce e sulla memoria collettiva. I brani storici sono diventati immediatamente coro, trasformando il pubblico in parte integrante dello spettacolo.

La scelta di affidare la serata inaugurale a un nome popolare e trasversale come Al Bano ha funzionato: l’evento ha assunto i contorni di una festa collettiva, capace di unire intrattenimento e dimensione pubblica. Tra telefoni alzati, applausi e partecipazione diffusa, la percezione è stata quella di un appuntamento che ha superato il semplice contesto commerciale.

A chiudere la serata, tra luci e ultimi cori, resta l’immagine di una comunità che si ritrova. Per una notte, Altilia è diventata centro, non periferia. E la musica ha fatto da collante, come spesso accade quando un evento riesce davvero a parlare a tutti.