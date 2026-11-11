«Quanto sta accadendo questa mattina in numerose scuole italiane sta generando comprensibile preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico. È un episodio che dimostra quanto l'irresponsabilità, quando si combina con la straordinaria potenza comunicativa degli strumenti di cui oggi disponiamo, possa provocare danni e disagi su vasta scala. Anche se le odierne minacce sono palesemente fasulle, non possiamo sottovalutare le conseguenze di episodi che mettono in allarme intere comunità scolastiche e compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche». A dirlo è il presidente dei presidi di Anp, Antonello Giannelli.

«I dirigenti scolastici stanno operando con grande senso di responsabilità, mettendo al primo posto la sicurezza di tutti. Sono in costante contatto con le forze dell'ordine, alle quali forniscono tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per consentire le opportune verifiche e garantire una gestione tempestiva ed efficace dell'emergenza. La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta. Auspichiamo che venga fatta rapidamente piena luce sull'origine di queste minacce e che i responsabili siano individuati. Le scuole devono essere luoghi sicuri, nei quali studenti, famiglie e personale possano vivere con serenità», conclude.