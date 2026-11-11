La Corte d’Appello di Catanzaro ha riesaminato il caso dopo l’annullamento della Cassazione. Il maresciallo dei carabinieri forestali era accusato di aver favorito gli interessi delle cosche nel settore boschivo

Carmine Greco è stato assolto nel processo d’appello bis del filone investigativo dell’inchiesta Stige che lo vedeva accusato di aver favorito gli interessi delle cosche nel settore boschivo. La Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a riesaminare la sua posizione dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, ha pronunciato l’assoluzione del maresciallo dei carabinieri forestali, già comandante della stazione di Cava di Melis.

La decisione ribalta il precedente esito del processo, nel quale Greco era stato condannato a 13 anni di reclusione. Il sottufficiale è difeso dal professore avvocato Alessandro Diddi e dall’avvocato Paolo Pepe.

Al centro del nuovo giudizio c’era la ricostruzione secondo cui il maresciallo avrebbe agevolato le attività economiche riconducibili alla criminalità organizzata. Un’accusa che, dopo il passaggio in Cassazione e il nuovo esame davanti ai giudici di Catanzaro, non ha trovato conferma nell’esito assolutorio.

Le accuse nel filone boschivo dell’inchiesta Stige

Il procedimento riguardava le presunte interferenze della ’ndrangheta nel settore del taglio e della gestione dei boschi silani. A Greco erano stati contestati concorso esterno in associazione mafiosa, rivelazione di segreto d’ufficio e omissione di atti d’ufficio.

Secondo l’impostazione accusatoria, il maresciallo avrebbe favorito le imprese di Pasquale, Antonio, Rosario e Luigi Spadafora attraverso l’omissione di controlli, intervenendo invece nei confronti delle aziende concorrenti. Condotte che, nella ricostruzione dell’accusa, avrebbero contribuito a rafforzare la posizione delle imprese nel settore e nell’aggiudicazione degli appalti.

Il Tribunale di Crotone, nel dicembre 2020, aveva pronunciato la condanna a 13 anni, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel novembre 2023. Erano state disposte anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà vigilata per tre anni dopo l’espiazione della pena.

L’annullamento della Cassazione

La svolta era arrivata con l’annullamento della condanna disposto dalla Cassazione. La Suprema Corte aveva rilevato carenze nella motivazione della sentenza d’appello, imponendo un nuovo esame dei punti interessati dal rinvio.

Uno degli aspetti centrali riguardava la dimostrazione della consapevole volontà di Greco di agevolare il sodalizio mafioso. La precedente decisione non aveva spiegato adeguatamente questo elemento, essenziale per sostenere la contestazione di concorso esterno.

Le criticità riguardavano anche la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio e dei relativi riscontri, oltre alla motivazione sull’esistenza del presunto «cartello boschivo». La Cassazione aveva inoltre censurato la giustificazione del mancato ascolto di nuovi testimoni richiesti dalla difesa e rilevato problemi nella ricostruzione del collegamento tra il denaro sequestrato a Greco e ai suoi familiari e le ipotizzate attività illecite.

Le contestazioni della difesa

Il ricorso difensivo era articolato in tredici motivi. I legali avevano contestato la solidità degli elementi posti a fondamento della condanna, sostenendo che non fosse stato dimostrato un contributo effettivo e consapevole del maresciallo all’attività dell’organizzazione criminale.

La difesa aveva inoltre criticato il peso attribuito alle dichiarazioni di Oliverio, la ricostruzione del presunto monopolio nel settore boschivo e la mancata valutazione di una memoria depositata in appello con documentazione a sostegno dell’imputato.