A Taverna, lungo Corso Italia, cittadini costretti ad attendere gli autobus senza ripari adeguati. Sinistra Italiana–Alleanza Verdi e Sinistra chiede al Comune pensiline, panchine e interventi per migliorare sicurezza e accessibilità

Aspettare l'autobus sotto la pioggia, cercando riparo come possibile, è una situazione con cui devono fare i conti studenti, lavoratori e pendolari a Taverna di Montalto Uffugo. A documentare le condizioni delle fermate lungo Corso Italia sono alcune fotografie che hanno spinto Sinistra Italiana–Alleanza Verdi e Sinistra a rivolgere un appello all'amministrazione comunale.

Al centro della segnalazione c'è l'assenza di pensiline adeguate e di spazi di attesa decorosi, un disagio che si fa sentire soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole, quando aumenta il numero delle persone in attesa dei mezzi pubblici.

«Una fermata dell'autobus è un servizio essenziale e deve garantire condizioni minime di riparo, sicurezza e accessibilità», sottolinea il movimento politico, evidenziando come l'utilizzo del trasporto pubblico rappresenti per molte famiglie una necessità economica, oltre che una scelta sostenibile.

Da qui la richiesta al Comune di effettuare una ricognizione delle fermate presenti sul territorio, dando priorità a quelle maggiormente frequentate da studenti e lavoratori. Tra gli interventi sollecitati figurano l'installazione di pensiline per proteggere dalla pioggia e dal sole, la sistemazione di panchine e spazi di attesa e la verifica delle condizioni di sicurezza e accessibilità, con particolare attenzione alle persone con mobilità ridotta.

La questione, secondo Sinistra Italiana–AVS, assume un peso ancora maggiore in un periodo segnato dal carovita, che spinge sempre più cittadini a ricorrere ai mezzi collettivi per gli spostamenti quotidiani.

«Non chiediamo privilegi, ma servizi essenziali e il rispetto dei diritti dei cittadini», conclude il movimento, sollecitando l'amministrazione comunale a fornire risposte concrete e verificabili in tempi rapidi.