Proseguono le iniziative del Comitato spontaneo Piazza Spirito Santo, che promuove un nuovo momento di incontro e confronto con le giovani generazioni, dedicato alla memoria dell’alluvione del 1959 e ai temi della prevenzione del rischio idrogeologico.

L’appuntamento è fissato per martedì 24 novembre, alle ore 10:30, presso il Centro Polifunzionale del Comitato spontaneo Piazza Spirito Santo, in via Alessandro Manzoni n. 25, dove si terrà un incontro con gli studenti del Liceo Classico.

A 67 anni da quei tragici avvenimenti, il Comitato intende ripercorrere una delle pagine più dolorose della storia del territorio, quando lo straripamento del fiume Crati provocò l’alluvione del 1959, lasciando segni profondi nella comunità e nella memoria di quanti vissero quei momenti. Un episodio che non può essere relegato soltanto ai ricordi del passato, ma che ancora oggi richiama l’attenzione sulla fragilità del territorio e sulla necessità di affrontare con serietà le questioni legate alla sicurezza idrogeologica.

L’incontro con i ragazzi del Liceo Classico nasce proprio dalla volontà di trasmettere la memoria di quei fatti a chi non li ha vissuti direttamente. Conoscere la storia del proprio territorio, le vicende che hanno segnato la vita delle comunità e le conseguenze di eventi calamitosi rappresenta un passaggio importante per sviluppare una maggiore consapevolezza e senso di responsabilità.

Il ricordo dell’alluvione sarà anche occasione per aprire una riflessione sulle condizioni del territorio, sul rischio idrogeologico e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione, soprattutto per quanto riguarda il centro storico e le aree più esposte a situazioni di criticità. La prevenzione, la conoscenza e la capacità di individuare per tempo le problematiche non possono essere considerate questioni secondarie, ma devono diventare parte di un impegno condiviso tra cittadini, istituzioni e nuove generazioni.

Il Comitato spontaneo Piazza Spirito Santo ritiene importante creare occasioni di dialogo con gli studenti, coinvolgendoli in momenti di approfondimento che possano contribuire a far conoscere meglio il territorio in cui vivono, la sua storia, le sue fragilità e le responsabilità che riguardano la sua tutela. Il passato, se conosciuto e compreso, può offrire elementi utili per affrontare con maggiore attenzione le sfide del presente.

A introdurre e presiedere i lavori sarà la dottoressa Marianna Dodaro, responsabile della comunicazione del Comitato spontaneo Piazza Spirito Santo. Nel corso dell’incontro interverranno l’ingegnere professor Franco Calomino e l’ingegnere professor Paolo Veltri, che contribuiranno al confronto sui temi della memoria dell’alluvione, delle caratteristiche e delle criticità del territorio e dell’importanza della prevenzione del rischio idrogeologico.

L’iniziativa vuole essere anche un momento aperto alla cittadinanza, perché la conoscenza di quanto accaduto nel 1959 riguarda l’intera comunità e rappresenta un’occasione per condividere riflessioni su un tema che continua a essere attuale.

Il Comitato spontaneo Piazza Spirito Santo invita pertanto cittadini, famiglie e quanti hanno a cuore la storia e la tutela del territorio a partecipare all’incontro.

Ricordare l’alluvione del 1959 significa custodire la memoria di ciò che è accaduto, ma anche guardare al presente con maggiore attenzione e responsabilità, affinché la conoscenza del passato possa contribuire a una migliore tutela del territorio.