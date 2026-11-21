Abbonamenti senza costi o a tariffe agevolate per gli universitari e gli alunni delle scuole. La proposta del circolo Marica Zucarelli punta a sostenere le famiglie e garantire maggiori opportunità anche a chi vive

Il trasporto pubblico gratuito per gli studenti delle scuole e delle università è la proposta che il Circolo del Partito Democratico di Cosenza "Marica Zucarelli" rivolge alla Regione Calabria. L'obiettivo è introdurre un sistema di abbonamenti gratuiti o fortemente agevolati, così da ridurre il peso degli spostamenti quotidiani sui bilanci familiari e garantire maggiori possibilità di accesso all'istruzione.

La proposta, contenuta in un comunicato diffuso dal circolo cosentino del PD, parte dal riconoscimento del diritto allo studio e alla mobilità come priorità delle politiche pubbliche. Una posizione che, come sottolineato nella nota, il Partito Democratico ha posto al centro della propria iniziativa politica anche attraverso gli interventi della segretaria nazionale Elly Schlein.

Secondo il circolo "Marica Zucarelli", la Regione Calabria dovrebbe tradurre questi principi in «misure concrete, strutturali e socialmente inclusive», intervenendo sui costi che ogni giorno devono sostenere gli studenti per raggiungere scuole e università.

«Una proposta semplice, capace di garantire concretamente l'autonomia e i diritti degli individui - oltre a incidere positivamente sui bilanci familiari - è quella di rendere gratuito, o quasi gratuito, il trasporto pubblico locale per gli studenti delle scuole e delle università», si legge nel comunicato.

Abbonamenti gratuiti in base al reddito e tariffe agevolate

Il modello ipotizzato dal PD di Cosenza prevede un sistema differenziato, costruito sulla condizione economica degli studenti e dei rispettivi nuclei familiari. In particolare, la proposta contempla «la gratuità degli abbonamenti per gli studenti in base alla propria condizione economica o a quella del nucleo familiare di riferimento» e «tariffe fortemente agevolate per gli altri», applicando criteri di equità e progressività.

Una misura che, nelle intenzioni del circolo, dovrebbe avere carattere regionale e coinvolgere anche gli studenti pendolari che vivono nei piccoli centri e nelle aree interne della Calabria. Proprio in questi territori, evidenzia il comunicato, il diritto alla mobilità risulta spesso più difficile da esercitare, mentre i costi degli spostamenti possono diventare particolarmente elevati a causa di un'offerta di trasporto ancora inadeguata.

Sostegno alle famiglie e meno traffico sulle strade

La riduzione del costo degli abbonamenti viene indicata dal PD come un intervento capace di produrre effetti su più fronti: dal sostegno economico alle famiglie all'incentivazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici, fino alla riduzione del traffico e dell'inquinamento.

Nel comunicato si sottolinea che abbattere i costi degli spostamenti significherebbe «assicurare un sostegno diretto e continuativo al percorso formativo del singolo», alleggerendo contemporaneamente le spese familiari e favorendo una maggiore partecipazione alla vita sociale. Il circolo precisa, tuttavia, che la gratuità degli abbonamenti non può essere considerata una soluzione sufficiente in assenza di un servizio adeguato.

«Naturalmente, la gratuità deve accompagnarsi a servizi efficienti, frequenti e affidabili. Non basta abbassare il prezzo di un abbonamento se poi mancano gli autobus o gli orari non consentono agli studenti di raggiungere regolarmente scuole e università», si legge ancora nella nota.

La richiesta alla Regione Calabria: confronto con Comuni e aziende di trasporto

Il Circolo PD di Cosenza chiede quindi alla Regione Calabria di avviare un confronto con Comuni, università, istituzioni scolastiche e aziende di trasporto per definire le modalità di attuazione della proposta. La richiesta è quella di arrivare a un sistema regionale di abbonamenti gratuiti o fortemente agevolati «già da questo anno scolastico e accademico».

L'iniziativa viene presentata come una proposta aperta al confronto istituzionale e politico, con l'auspicio di una convergenza tra le diverse forze coinvolte. «I diritti dei singoli, il diritto allo studio e il sostegno alle famiglie non dovrebbero diventare terreno di contrapposizione», conclude il comunicato del circolo "Marica Zucarelli".

La proposta è ora rivolta alla Regione Calabria, chiamata a valutare un possibile intervento sul costo del trasporto pubblico locale e sulle condizioni di accessibilità dei collegamenti per gli studenti, compresi quelli che ogni giorno raggiungono gli istituti scolastici e gli atenei partendo dai comuni più distanti.