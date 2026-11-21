La poltrona dell’assessore Buffone non è per ora in discussione, ma il sindaco replica da Perfidia alla presa di posizione dei pentastellati: «Nella coalizione che guida Palazzo dei Bruzi ci sono tutti fin dal 2021, non solo il sottoscritto»

Non si è fatta attendere la risposta di Franz Caruso alla presa di posizione del Movimento 5 Stelle che ieri, per bocca del coordinatore provinciale Giuseppe Giorno, ha frenato sulla sua ricandidatura a sindaco di Cosenza nel 2027. Il primo cittadino ha sfruttato la vetrina di Perfidia, la trasmissione condotta in maniera graffiante e dissacrante da Antonella Grippo ogni venerdì sera su LaC TV, per puntualizzare una serie di questioni.

All’orizzonte, dalle indiscrezioni raccolte questa mattina, la poltrona di Veronica Buffone non traballa. L’assessore al Welfare, primo esponente pentastellato a comparire nel 2021 in una squadra di governo di un capoluogo di provincia in Italia, dovrebbe rimanere al suo posto. Caruso è intenzionato a restare ancorato al documento politico redatto prima dell’azzeramento delle deleghe, dove ha espresso apprezzamento per l’operato di ogni donna e uomo presente in giunta. Leggendo la sua mossa tra le righe, tuttavia, rilancia la palla nella metà campo del M5S richiamando nel caso il partito, qualora ne sia convinto e ne abbia la forza, ad un atto di coraggio estremo: la rottura definitiva. Gli equilibri da preservare, del resto, sono nazionali e non verranno messi in discussione proprio dalle rive del Crati.

Cosa ha risposto Caruso al M5S da Perfidia

«Non si può esaltare quello che è il ruolo del sindaco e poi cercare di frenare o di limitare le sue prerogative - ha sottolineato Caruso -. Azzerare una giunta o le deleghe è una prerogativa del sottoscritto e io l’ho esercitata in piena autonomia». Il titolare della poltrona più importante di Palazzo dei Bruzi richiama quindi al metodo politico che la prassi impone sulle candidature: partire dalle valutazioni dell’amministrazione tutta uscente, non solo del massimo rappresentante.

«Nessuno vuole assegni in bianco - ha risposto al M5S -. In questa amministrazione c’erano tutti, mica per cinque anni c’ero solo io. C’era tutto il campo largo che io ho costituito prima ancora che si formasse a livello nazionale. Alla luce di ciò, mi sembra strano che qualcuno si possa o si voglia tirare fuori da una responsabilità collettiva di una coalizione che ha amministrato, credo bene, in un momento di grandi difficoltà per la città di Cosenza». Di seguito il video integrale della risposta di Caruso a Perfidia.