Il gruppo politico Noi Moderati di Altomonte chiede chiarimenti sulla presenza e sul funzionamento degli impianti di climatizzazione nel nuovo plesso della scuola secondaria di Altomonte Centro.

La richiesta è contenuta in una lettera inviata il 4 settembre 2026 ai commissari prefettizi del Comune e alla dirigente dell’Istituto comprensivo, Annamaria Sicilia. La comunicazione è stata indirizzata per conoscenza anche al personale docente e alle famiglie.

Le lezioni inizieranno l’8 settembre

Secondo quanto riportato nella nota, le attività didattiche dell’anno scolastico 2026-2027 inizieranno l’11 settembre in tutti i plessi dell’Istituto comprensivo, con un’unica eccezione.

Per la scuola secondaria di Altomonte Centro, ospitata nel nuovo edificio, la ripresa delle lezioni è fissata per martedì 8 settembre.

In vista dell’avvio anticipato, il gruppo domanda se il plesso disponga di apparecchi di climatizzazione funzionanti e adeguati a garantire condizioni confortevoli per studenti, docenti e personale Ata.

La lettera non afferma che gli impianti siano assenti o non funzionanti, ma sollecita un chiarimento da parte del Comune e della direzione scolastica.

Le misure richieste in caso di temperature elevate

Qualora la scuola non fosse dotata di climatizzatori, Noi Moderati chiede di conoscere se ne sia prevista l’installazione e con quali tempi.

Il gruppo domanda inoltre quali misure di tutela verrebbero adottate durante eventuali giornate particolarmente calde, nel caso in cui le condizioni all’interno delle aule non risultassero adeguate al regolare svolgimento delle lezioni.

«La nostra richiesta nasce esclusivamente dalla volontà di essere vicini ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti, affinché l’avvio del nuovo anno scolastico avvenga in un ambiente sereno, sicuro e confortevole», si legge nella nota.

Il documento è firmato dal commissario del gruppo politico Noi Moderati Altomonte, Michele Ferraro, e dal segretario Mario Pancaro. Nel testo trasmesso non è riportata la risposta dei destinatari.