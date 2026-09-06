Il posto è al Giacomantonio. Domanda su InPA entro 30 giorni dalla pubblicazione; previste una prova didattica e un’esecuzione

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Un posto a tempo pieno e indeterminato per un docente di canto pop rock al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. È quanto prevede il concorso pubblico per esami e titoli relativo all’anno accademico 2026-2027.

La selezione riguarda il profilo di docente di prima fascia nel settore artistico-disciplinare AFAM032 – Canto per i nuovi linguaggi musicali, corrispondente all’ex COMP/05, con profilo specifico in canto pop rock.

L’efficacia della procedura e la stipula del contratto restano subordinate all’adozione del Dpcm autorizzatorio previsto dal Dpr 83 del 2024.

Il profilo professionale richiesto

Il settore comprende le competenze tecniche, musicali, culturali e interpretative necessarie per affrontare i diversi repertori della popular music.

Il docente dovrà occuparsi anche delle prassi esecutive e improvvisative, della didattica del canto, della fisiologia dell’apparato vocale e delle componenti psicologiche che intervengono nella formazione del suono.

Il vincitore sarà assegnato alla sede del Conservatorio di Cosenza. Il bando prevede una permanenza nella stessa istituzione per almeno cinque anni.

Chi può partecipare

Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è richiesta un’età compresa tra 18 e 69 anni, l’idoneità fisica e il godimento dei diritti civili e politici.

Per partecipare occorre possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

abilitazione artistica nazionale per il medesimo settore;

inquadramento a tempo indeterminato come docente nello stesso settore artistico-disciplinare;

durante la fase transitoria prevista dal Dpr 83/2024, inserimento nelle graduatorie nazionali oppure superamento di un concorso pubblico per una graduatoria d’istituto e almeno tre anni accademici di insegnamento maturati nei precedenti otto.

Il periodo utile per il calcolo dell’esperienza decorre dall’anno accademico 2018-2019 fino alla scadenza della candidatura. Il bando disciplina nel dettaglio anche il calcolo dei giorni e delle ore di docenza.

Come presentare la domanda

La candidatura deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale InPA entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando.

Nel documento non è indicata una scadenza espressa con una data di calendario: gli interessati dovranno quindi fare riferimento al giorno di pubblicazione su InPA.

Il codice della procedura è:

CMSG_CS_AFAM032_COMP05

La domanda deve essere compilata utilizzando l’Allegato A e può contenere le scansioni di un massimo di 20 titoli relativi alla produzione artistica, alle pubblicazioni e alle attività culturali e professionali. La dimensione complessiva degli allegati non può superare i 20 megabyte.

Il modulo deve essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato. Il bando è disponibile anche sul sito del Conservatorio e sul Portale dei concorsi AFAM.

La prova didattica

La selezione prevede una prova didattica e una prova pratica.

La prima consiste in una lezione orale della durata massima di 30 minuti su argomenti estratti a sorte da due macroaree.

La prima area comprende anatomia e fisiologia della voce, tecnica vocale, fonazione, registri, prassi esecutive nei diversi generi moderni, educazione dell’orecchio, igiene vocale e fonetica applicata al canto.

La seconda riguarda elementi di teoria musicale, tra cui dettato melodico o ritmico, lettura cantata, riconoscimento di intervalli e accordi e simulazione dell’attività didattica con uno studente.

La commissione verificherà anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova assegna fino a 35 punti.

L’esecuzione di canto pop rock

La seconda prova consiste in un’esecuzione della durata massima di 20 minuti. Il candidato potrà scegliere brani appartenenti a diversi stili, tra i quali cantautorato italiano e internazionale, rock, pop rock, folk, country, blues, musica popolare, soul, R&B, gospel, funk, repertorio crooner ed evergreen.

È possibile esibirsi accompagnandosi autonomamente, preferibilmente con pianoforte o chitarra, oppure con un accompagnatore. Gli eventuali costi per l’accompagnamento restano a carico del candidato.

La prova pratica assegna un massimo di 40 punti.

Punteggi e validità della graduatoria

Le due prove consentono di ottenere complessivamente fino a 75 punti. Accedono alla valutazione dei titoli i candidati che raggiungono almeno 50 punti.

Titoli di servizio, studio, artistici, culturali e professionali possono attribuire altri 25 punti. Per conseguire l’idoneità è necessario ottenere almeno 60 punti su 100, dei quali almeno 50 nelle prove.

Sedi, date e orari saranno comunicati con un successivo decreto del direttore. Gli avvisi pubblicati sui portali ufficiali avranno valore di notifica.

La graduatoria resterà valida per due anni, salvo modifiche normative. Il bando è firmato dal direttore del Conservatorio, maestro Francesco Perri.