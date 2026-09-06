Secondo quanto scrive Repubblica, un sondaggio riservatissimo arrivato nelle ultime ore a Forza Italia darebbe il candidato del centrosinistra Frank Benedetto avanti di oltre un punto su Fabio Roscioli.

A determinare il sorpasso sarebbe l’effetto della candidatura di Domenico Giannetta con Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, capace di sottrarre voti decisivi al centrodestra.

Della rilevazione non sono ancora noti istituto, campione e percentuali. Ma se il risultato fosse confermato dalle urne, l’effetto sarebbe quello di una bomba politica: il centrodestra perderebbe uno dei suoi fortini e si aprirebbe una frattura devastante tra la destra calabrese e la famiglia Berlusconi.