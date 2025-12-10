Sarà il Factory Store Amarelli di Corigliano Rossano a fare da cornice all’anteprima di Amarelli Fashion MID, la nuova collezione Autunno/Inverno 2025-2026 ispirata ai Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria. Un progetto che intreccia moda, cultura e valorizzazione del territorio, frutto dell’idea creativa di Francesca Felice di FFA – Architetture & Design.

L’evento è in programma giovedì 11 dicembre 2025, alle 17:30, nello storico spazio Amarelli. Qui saranno svelati pattern, trame, dettagli e declinazioni identitarie che caratterizzano una collezione pensata per trasformare elementi della tradizione calabrese in linguaggio contemporaneo. Una visione che mira a unire la profondità dei simboli territoriali con il segno innovativo del design.

Il concept dell’iniziativa, curato da @lenin_montesanto_lobbying, nasce con l’obiettivo di rendere la moda un mezzo narrativo capace di raccontare l’anima di una regione. La parte creativa della comunicazione porta invece la firma di @rokaproduzioni, chiamata a interpretare visivamente lo spirito del progetto.

L’anteprima è promossa da FFA – Architetture & Design, in partnership con Amarelli, storica eccellenza italiana, e con la partecipazione del RIVA Restaurant & Lounge Bar di Falerna, contribuendo a creare un ponte tra impresa culturale, enogastronomia e promozione identitaria.