Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note le discipline scelte per la seconda prova scritta e per il colloquio orale dell’esame conclusivo del secondo ciclo

Sono state rese ufficiali dal Ministero dell’Istruzione e del Merito le materie della seconda prova scritta e del colloquio orale per la Maturità 2026, l’esame conclusivo del percorso di studi secondari che prenderà il via a giugno.

Per gli studenti del Liceo classico, la seconda prova d’indirizzo vedrà come disciplina il latino, mentre per chi frequenta il Liceo scientifico la prova sarà incentrata sulla matematica.

Contestualmente alla pubblicazione delle materie scritte, il Ministero ha comunicato anche le quattro discipline principali su cui si concentreranno gli esami orali.

Queste materie caratterizzanti sono scelte annualmente e, nel dettaglio, includono per il classico italiano, latino, storia e matematica; per lo scientifico italiano, matematica, storia e scienze naturali. Le comunicazioni sono state pubblicate sui canali ufficiali del dicastero di viale Trastevere e sul sito istituzionale del Ministero, dove è possibile consultare anche un motore di ricerca per verificare la disciplina assegnata a ciascun indirizzo di studio.

L’esame si aprirà con la prima prova scritta di italiano il 18 giugno 2026 di mattina, seguita dalla seconda prova nel giorno successivo. Successivamente si svolgeranno i colloqui orali, i quali assumono un peso centrale con le novità introdotte dalla recente riforma dell’Esame di Stato.

Il nuovo assetto dell’orale prevede che non tutte le materie siano oggetto di interrogazione, come accadeva in passato, ma che l’attenzione sia rivolta alle discipline caratterizzanti e al Curriculum dello studente, strumento con cui si valorizza il percorso formativo svolto nel triennio.

Questa modalità segna un cambiamento rispetto agli anni precedenti, quando l’oralità poteva coprire un ventaglio più ampio di materie. Con l’assegnazione anticipata delle discipline da parte del ministero, gli studenti e le scuole possono prepararsi in modo più mirato alle prove che chiuderanno ufficialmente il ciclo scolastico secondario di secondo grado.

MATERIE DELLA SECONDA PROVA – MATURITÀ 2026

Licei

• Classico – Latino

• Scientifico – Matematica

• Scientifico Scienze Applicate – Informatica

• Linguistico – Lingua straniera 1

• Scienze Umane – Scienze umane

• Economico-Sociale – Diritto ed Economia politica

• Artistico – Disegno e discipline pittoriche / discipline caratterizzanti in base all’indirizzo

• Musicale e Coreutico – Teoria, analisi e composizione / Tecniche della danza

Tecnici

• Amministrazione, Finanza e Marketing – Economia aziendale

• Turismo – Discipline turistiche e aziendali

• Meccanica, Meccatronica ed Energia – Tecnologie meccaniche / sistemi meccanici

• Elettronica ed Elettrotecnica – Sistemi ed elettronica

• Informatica e Telecomunicazioni – Informatica

• Costruzioni, Ambiente e Territorio – Progettazione, costruzioni e impianti

Professionali (nuovo ordinamento)

• Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione del territorio – Tecniche professionali

• Industria e artigianato per il made in Italy – Tecnologie applicate

• Servizi commerciali – Tecniche professionali

• Enogastronomia e ospitalità alberghiera – Laboratori enogastronomia / servizi di sala e vendita a seconda dell’indirizzo

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI PER L’ORALE

Liceo Classico

• Italiano

• Latino

• Storia

• Matematica

Liceo Scientifico

• Italiano

• Matematica

• Storia

• Scienze naturali

Liceo Linguistico

• Italiano

• Lingua straniera 1

• Lingua straniera 2

• Storia

Liceo delle Scienze Umane

• Italiano

• Scienze umane

• Storia

• Matematica

Tecnici (selezione variabile per indirizzo)

• Italiano

• Materia tecnico-professionale caratterizzante

• Storia

• Matematica o disciplina STEM collegata all’indirizzo

Professionali

• Italiano

• Disciplina professionale caratterizzante

• Storia

• Matematica