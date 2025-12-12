L’Amministrazione Comunale di Lungro ieri ha rivolto un caloroso in bocca al lupo ad Antonio Senise, giovane concittadino pronto a mettersi in gioco nella nuova stagione di Masterchef, il celebre programma di produzione Sky. La partecipazione di Antonio rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Lungro, storico comune arbereshe della provincia di Cosenza, che vede nel suo debutto televisivo un’occasione per valorizzare tradizioni, cultura e identità locale.

Nel suo esordio ai fornelli del format culinario più seguito d’Italia, Antonio Senise ha scelto di presentare un piatto profondamente legato alle radici lungresi: Ungra Mia. La ricetta unisce la tipica Dromsa arbereshe a una crema di broccoli, baccalà e peperoni cruschi, combinando sapori autentici e creatività in un equilibrio capace di raccontare una storia familiare e comunitaria.

La presenza di un giovane originario di Lungro in un contesto di altissimo profilo come Masterchef è vista dall’amministrazione e dai cittadini come un simbolo di appartenenza e orgoglio. L’intera comunità ha tifato per Antonio, certa che il suo talento saprà emergere.