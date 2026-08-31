Sabato 5 settembre a Vico un pomeriggio per le famiglie seguite dai reparti di ematologia e oncologia dell’ospedale di Cosenza

Un viaggio tra i borghi a bordo delle auto d’epoca, ma soprattutto un pomeriggio pensato per offrire serenità e divertimento ai bambini e alle loro famiglie. Sabato 5 settembre 2026, a Vico di Aprigliano, si svolgerà l’iniziativa solidale «In viaggio nel sorriso di un bambino».

L’appuntamento è organizzato dall’associazione I Casali Vico-San Nicola APS e coinvolgerà bambini e nuclei familiari che affrontano percorsi di cura nei reparti di ematologia e oncologia dell’ospedale di Cosenza.

L’obiettivo è trasformare per qualche ora il borgo di Vico in un luogo di incontro tra volontariato, comunità, istituzioni e famiglie, mettendo al centro i più piccoli e il loro diritto a vivere momenti di leggerezza.

Il viaggio a bordo delle auto storiche

Il programma inizierà alle 15 con l’arrivo di circa trenta auto storiche ACMA-ASI e dieci Vespe d’epoca.

I bambini potranno scegliere una delle vetture e salire a bordo per partecipare a un itinerario panoramico attraverso i borghi di Aprigliano. Il percorso è stato immaginato come un’esperienza dedicata interamente a loro, tra la scoperta del territorio e il fascino dei mezzi storici.

Alle attività si affiancherà un servizio di assistenza sanitaria predisposto per la giornata. Saranno presenti anche i Vigili del Fuoco con un mezzo storico.

Le associazioni coinvolte

Nel corso del pomeriggio parteciperanno diverse realtà impegnate quotidianamente nel volontariato, nell’accoglienza e nel sostegno alle persone in difficoltà.

Tra queste figurano l’Istituto della Divina Provvidenza, il Progetto Sai, l’Ail, l’Azione Cattolica e altre associazioni vicine ai bambini e alle famiglie che affrontano percorsi di cura nei reparti pediatrici dell’ospedale cosentino.

Annunciata anche la presenza di don Battista Belcastro e del vicario don Pier Maria.

La Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri

Uno dei momenti centrali è previsto alle 17.30, quando si esibirà la Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri.

Il programma comprenderà anche attività di animazione e intrattenimento, il taglio della torta, un buffet e la consegna di riconoscimenti alle realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

La manifestazione non viene proposta come una semplice esposizione di automobili, ma come un’esperienza costruita intorno ai bambini. Il viaggio nei borghi diventa così il simbolo di una comunità che sceglie di accompagnare le famiglie anche nei momenti più complessi.

Una rete solidale nel cuore di Aprigliano

L’associazione I Casali Vico-San Nicola ha promosso l’appuntamento partendo dalla convinzione che anche un gesto semplice possa assumere un significato importante: offrire a un bambino la possibilità di sentirsi protagonista, divertirsi e conservare il ricordo di una giornata diversa.