Adesso è ufficiale: Orhan Džepar è un nuovo calciatore del Cosenza. Il club rossoblù ha formalizzato l’ingaggio del centrocampista olandese classe 1996, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Džepar arriva in Calabria dopo l’ultima esperienza con l’Olympiakos Nicosia e va ad aumentare le alternative a disposizione di Federico Coppitelli in mezzo al campo. Cresciuto calcisticamente in Olanda, il nuovo acquisto rossoblù porta in dote una lunga esperienza nei campionati del proprio Paese.

Il comunicato ufficiale del Cosenza Calcio

«Il Cosenza Calcio ha formalizzato l’acquisizione dei diritti sulle prestazioni sportive di Orhan Džepar. Il centrocampista olandese, classe 1996, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù. Proveniente dalla recente esperienza all’Olympiakos Nicosia, il mediano porta con sé un ampio bagaglio di partite nei campionati olandesi. La sua presenza arricchirà le soluzioni in campo a disposizione dello staff tecnico. Il club dà il benvenuto a Orhan e gli augura di raggiungere grandi traguardi con la maglia del Cosenza».