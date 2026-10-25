Il congresso territoriale si è svolto al Museo del Presente di Rende. Eletto il nuovo direttivo, che punta a rafforzare attività culturali, formazione, ascolto e presenza dell’associazione anche nei centri più piccoli della provincia

Cambio alla guida di Arcigay Cosenza. È Rosaria Alessia Buffone la nuova presidente dell’associazione, eletta nel corso del congresso territoriale che si è svolto venerdì 23 ottobre al Museo del Presente di Rende.

Buffone succede ad Alessandra Lucanto, che conclude così un mandato durato quattro anni.

Nel corso dell’assemblea è stato presentato il programma del nuovo gruppo dirigente, è stata illustrata la relazione conclusiva della presidenza uscente ed è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo.

Accanto alla presidente entrano nella squadra Pia Giusi Oliveti, con il ruolo di segretaria, Rita Dodaro come tesoriera e Niccolò De Luca e Alessandra Loizzo come consiglieri.

«Uno spazio di confronto, ascolto e collaborazione»

Il nuovo direttivo riunisce esperienze, età e competenze diverse, con l’obiettivo dichiarato di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni e, allo stesso tempo, aprire una nuova fase per l’associazione.

«Ci candidiamo per valorizzare il percorso costruito e aprire nuove possibilità, facendo del direttivo uno spazio di confronto, ascolto e collaborazione, in cui le differenze e le competenze di ciascunə diventino una risorsa per tuttə», ha dichiarato Buffone durante il congresso.

Tra le priorità indicate ci sono il rafforzamento delle attività culturali e sociali, l’ampliamento delle collaborazioni sul territorio e una presenza più capillare di Arcigay Cosenza nell’intera provincia, con particolare attenzione ai centri più piccoli e alle aree periferiche.

Formazione, ascolto e nuove generazioni

Un ruolo centrale sarà riservato alle attività di formazione e sensibilizzazione sui temi dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e dei diritti, insieme al potenziamento dei servizi di ascolto e supporto.

Il nuovo mandato punta inoltre a favorire una maggiore partecipazione delle nuove generazioni alla vita associativa e alla costruzione delle iniziative.

Il saluto di Alessandra Lucanto

Durante il congresso, la presidente uscente Alessandra Lucanto ha ripercorso i quattro anni del proprio mandato, ricordando le attività e i progetti portati avanti dall’associazione.

«Questi quattro anni sono stati un percorso fatto di impegno, sfide e crescita che ci hanno permesso di contribuire a costruire qualcosa di importante per il territorio», ha spiegato.

«Concludo questo mandato con la consapevolezza del valore del lavoro svolto e la fiducia in chi raccoglie oggi il testimone, con l’augurio che possa dare continuità a quanto costruito e trovare nuove strade per far crescere l’associazione».

Verso il congresso nazionale

L’appuntamento di Rende ha rappresentato anche una tappa del percorso verso il XVIII Congresso nazionale di Arcigay.

Nel corso dei lavori sono state presentate le mozioni “Saperi in Circolo” e “Impreviste” ed è stata eletta la rappresentanza del Comitato nel Consiglio nazionale.

Con l’insediamento del nuovo direttivo prende così il via una nuova fase per Arcigay Cosenza, nel segno della continuità con il lavoro già svolto e con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza dell’associazione sul territorio.