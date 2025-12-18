San Giovanni in Fiore ospiterà venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso la Sala Antico Borgo (via S. Rota, 3), l’incontro pubblico dal titolo “Aree interne tra diritti e opportunità”, promosso da ASPROM – Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno.

L’iniziativa si propone come un momento di riflessione e confronto sui temi dello sviluppo, della coesione territoriale e delle politiche per le aree interne, con particolare attenzione ai diritti dei cittadini e alle opportunità di crescita per i territori più fragili del Paese.

Ad aprire i lavori sarà Mimmo Talarico, Direttore di Asprom.

Interverranno Rosanna Nisticò, docente UNICAL e direttrice del Master “Sviluppo Aree montane”, Mario Oliverio, già Presidente della Regione Calabria, Donatella Deposito, Sindaco di Parenti e consigliere nazionale UNCEM, e Giovambattista Nicoletti, sindacalista.

Le conclusioni saranno affidate a Pasquale Tridico, eurodeputato, Presidente di Asprom e già candidato a governatore della Regione Calabria, che offrirà una lettura del ruolo delle politiche europee nello sviluppo delle aree interne e del Mezzogiorno.

L’incontro rappresenta un’occasione di dialogo aperto tra istituzioni, mondo accademico, amministratori locali e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare una visione condivisa per il futuro delle comunità interne.