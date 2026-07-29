Dalle 9 alle 13 saranno vietati il transito e la sosta su entrambi i lati della strada. Esclusi dal provvedimento i mezzi di cantiere
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Quattro ore di limitazioni alla circolazione nel centro storico di Cosenza per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori al complesso di San Gaetano. Lunedì 3 agosto, dalle 9 alle 13, via Giuseppe Marini Serra sarà interessata dal divieto di transito e dal divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.
Le modifiche temporanee alla viabilità sono state disposte dalla Polizia municipale attraverso un’apposita ordinanza, adottata in seguito alla richiesta presentata dalla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.
Dal provvedimento sono esclusi esclusivamente i mezzi di cantiere, che potranno quindi accedere alla strada durante la fascia oraria interessata.
I divieti previsti in via Marini Serra
Il divieto di transito entrerà in vigore alle 9 di lunedì 3 agosto e terminerà alle 13 dello stesso giorno.
Nella medesima fascia oraria non sarà possibile parcheggiare lungo entrambi i lati di via Giuseppe Marini Serra. Per i veicoli lasciati in sosta è prevista la rimozione.
Le limitazioni saranno indicate mediante la necessaria segnaletica di preavviso, che dovrà essere installata dalla ditta esecutrice per informare preventivamente gli automobilisti.
I lavori nel complesso di San Gaetano
La chiusura temporanea della strada consentirà la prosecuzione degli interventi riguardanti il recupero funzionale, il riuso e l’allestimento degli edifici e degli spazi del complesso di San Gaetano.
Il progetto prevede la realizzazione di ambienti destinati a incubatori di idee, laboratori creativi, co-working e co-living nel centro storico di Cosenza.
La regolamentazione provvisoria della circolazione è stata ritenuta necessaria per garantire migliori condizioni di sicurezza sia agli operai impegnati nel cantiere sia agli utenti della strada.
Al termine delle attività previste nella mattinata del 3 agosto, la circolazione potrà tornare alle condizioni ordinarie.